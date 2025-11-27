Un estudio evaluará los riesgos de inundación del litoral capitalino

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias activa una campaña de medición en el frente marítimo de Santa Cruz de La Palma, entre la ciudad y Maldonado, con la que se busca conocer la profundidad, el relieve submarino y la composición del fondo marino con el fin de planificar medidas de adaptación ante la subida del nivel del mar y la erosión costera.

El presupuesto para analizar estas seis áreas en toda Canarias asciende a 111.300 euros [hay otras intervenciones en zonas del litoral de Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote], mientras que el proyecto que lo integra, el Adaptacost6, cuenta con una inversión de 2.317.300 euros. El director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Miguel Ángel Morcuende, ha explicado cómo Santa Cruz de La Palma es «especialmente vulnerable» ante la subida del nivel del mar y la erosión costera, porque confluyen riesgos que afectan a los vecinos, a las actividades económicas que se desarrollan en el municipio, al uso de la playa urbana y también al patrimonio histórico.

Así, una de las zonas que más sufre los embates del mar es el barrio de Maldonado, por lo que ello «es fundamental» para proteger este tipo de enclaves.

Transición Ecológica trabaja en estos estudios para contar con información científica de alta precisión que permita anticiparse a los riesgos y diseñar soluciones de adaptación «claras y eficaces» que garanticen la seguridad de la población y de los servicios esenciales en las próximas décadas.

Morcuende ha recordado que, con los datos obtenidos, se elaborarán escenarios climáticos de alta resolución para el año 2050, que permitirán simular diferentes situaciones de inundación y erosión, lo que constituye la base para priorizar y dimensionar medidas de adaptación dentro de la estrategia de resiliencia costera de La Palma y de Canarias.

Proteger a la población

«Uno de los principales objetivos es contar con datos científicos que nos ayuden a proteger a la población de esos efectos que puedan producirse», sostuvo Morcuende sobre este proyecto. Los trabajos han sido realizados por la empresa ECOS, Estudios Ambientales y Oceanografía S.L., contratada por Tragsatec, entidad responsable de la coordinación del proyecto Adpatacost6. Durante la campaña se ha utilizando una ecosonda multihaz, navegación inercial y técnicas de compensación de movimiento para garantizar la precisión de los resultados.