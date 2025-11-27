Canarias lidera la cooperación forestal de la Macaronesia

El salón de plenos del Cabildo de La Gomera acogió ayer la inauguración de las XI Jornadas Forestales de la Macaronesia, un encuentro internacional promovido por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que dirige Mariano Hernández Zapata, que presidió el acto junto al el vicepresidente primero del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, entre otras autoridades.

Con la presencia de delegaciones de Azores, Madeira, Cabo Verde y Canarias, estas jornadas se extenderán hasta mañana para abordar los retos del sector forestal en el contexto del cambio climático y la singular riqueza natural de la región.

«Canarias –destacó Zapata durante su intervención– asume hoy un papel de liderazgo en la cooperación forestal de la Macaronesia, poniendo nuestra experiencia y nuestros retos comunes al servicio de una estrategia compartida frente al cambio climático». Asimismo y en referencia a la gestión forestal que se hace en La Gomera, con espacios emblemáticos como el Parque Nacional de Garajonay, la calificó como «un ejemplo de cómo proteger un patrimonio natural único y, al mismo tiempo, adaptarnos a una realidad ambiental cada vez más exigente».

Por su parte, Adasat Reyes resaltó que este encuentro «vuelve a situar a nuestras islas en el centro del diálogo científico y técnico sobre la gestión sostenible de los montes», y apeló a dar «continuidad a un foro técnico y político que nos permite compartir datos, experiencias y buenas prácticas en planificación forestal, gestión sostenible, prevención de incendios y conservación de la biodiversidad».

Estas jornadas, que se celebran de forma bienal o trienal desde el año 2006, con sedes que van rotando entre estos cuatro archipiélagos, abordarán diferentes ejes temáticos en las sesiones teóricas, como son la planificación forestal, los aprovechamientos y la gestión sostenible, la monitorización de hábitats forestales, el uso público de los espacios forestales, la conservación de la biodiversidad y el papel de los servicios ecosistémicos. Asimismo, se tratarán problemáticas como la desertificación, los incendios forestales y las estrategias de prevención y mitigación de riesgos.

Junto a Hernández Zapata y Adasat Reyes, asistieron también a la inauguración la delegada de Medio Ambiente del Gobierno de Cabo Verde, Luisa Morais; el director regional de Recursos Forestales y Ordenación Territorial del Gobierno de Azores, Nuno Sousa, y el presidente del Consejo Directivo del Instituto Forestal de Conservación de la Naturaleza del Gobierno de Madeira, Manuel Filipe.