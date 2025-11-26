Una rotonda para desatascar el enlace del Hoyo y de Mazo y El Pueblo

El Cabildo de La Palma ejecutará una nueva rotonda para la ordenación de la circulación en el cruce de la carretera LP-2 Circunvalación Sur, con la carretera LP-208 Hoyo de Mazo-El Pueblo, enmarcada dentro del programa FDCAN La Palma, dentro de su compromiso con la mejora de las infraestructuras viales de la Isla, según explica en una nota de prensa.

Se trata de una actuación que, según el presidente insular, Sergio Rodríguez, «no solo responde a una necesidad técnica de ordenación del tráfico, sino que tiene un componente esencial de mejora de la seguridad vial en uno de los puntos más conflictivos de la red insular. Queremos seguir construyendo una isla más segura y accesible para todas las personas».

El proyecto incluye la instalación de una nueva parada de guaguas y se prevé que la inversión necesaria para ejecutar las obras ascienda a más de 630.000 euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses, con la creación de una glorieta que reorganizará el tráfico y mejorará sustancialmente la visibilidad y maniobrabilidad en el cruce entre las vías LP-2, LP-208 y el Camino La Zarcita.

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Darwin Rodríguez, alude a «un proceso complejo» el que ha conducido a adquirir los terrenos afectados, pero «se ha podido culminar y garantizar la ejecución del proyecto. El objetivo es claro: dotar al municipio de Villa de Mazo y la comarca sureste de una infraestructura que reducirá riesgos y agilizará la circulación».

Asimismo, desde el Cabildo resaltan la colaboración que han prestado el Ayuntamiento de Villa de Mazo y los propietarios para hacer realidad este proyecto que se enmarca en el eje estratégico de infraestructuras de transporte del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), en línea con el trabajo de la corporación para dotar de seguridad a la red viaria insular.