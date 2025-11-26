San Sebastián de La Gomera
Mejora estética del casco histórico de San Sebastián de La Gomera
Las calles principales de la capital gomera recibirán un lavado de cara para mejorar el aspecto que ofrecen al visitante. Tiendas, bares y restaurantes, así como casas y edificios pueden acceder ya a una nueva convocatoria de ayudas del Cabildo de La Gomera destinada a la mejora estética del casco histórico de San Sebastián.
Esta iniciativa, que está financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU gracias a un proyecto de la Ruta Colombina, contempla dos líneas principales. La primera está dirigida a la sustitución de rótulos y toldos en establecimientos comerciales y de restauración para homogeneizar la imagen urbana y reducir el impacto visual, mientras que la segunda persigue la reparación de testeros y la pintura exterior de fachadas que presentan mayor deterioro de espacios emblemáticos como la calle Real, avenida de Colón, Ruiz de Padrón o las plazas de la Constitución y Las Américas, entre otros puntos. Las ayudas se conceden en especie, de modo que será el Cabildo quien contrate y ejecute los trabajos, a través de Tragsa.
