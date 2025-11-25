Un nuevo centro de salud para una mejor atención en Valle Gran Rey

Los vecinos de Valle Gran Rey dispondrán de un centro de salud con unas condiciones más adecuadas gracias a que el ayuntamiento aprobó el pasado jueves la cesión al Servicio Canario de la Salud de un inmueble municipal, con lo que se da el primer paso para que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias encargue la redacción del proyecto de ampliación.

El actual centro de salud, en palabras del alcalde de la localidad, Borja Barroso, «presenta limitaciones importantes que, desde hace años, dificultan su capacidad para ofrecer un servicio adaptado al crecimiento del municipio y a los requerimientos de la atención primaria actual», por lo que «con la aprobación de este acuerdo Valle Gran Rey da un paso decisivo para avanzar en un proyecto largamente demandado por la ciudadanía y que permitirá contar con un centro sanitario más amplio, moderno y acorde a las necesidades reales de la población».

Un proyecto sanitario largamente esperado

También la semana pasada el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; su homólogo del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, y Barroso visitaban la ubicación del inmueble, que en la actualidad presta servicio al centro de mayores del municipio y al propio centro de salud.

La nueva infraestructura sanitaria llega en respuesta, según Curbelo, a las demandas de la ciudadanía, un reto no exento de dificultades, «pero ahora, con un ayuntamiento comprometido con esta realidad, todo va caminando para lograrlo». Del mismo modo, el presidente resaltó la cooperación entre las administraciones implicadas para culminar un proyecto como este destinado a prestar servicios esenciales y que «no puede verse limitado por la dificultades de la doble insularidad».

Asimismo, recordó que además de este proyecto ya se ha logrado desbloquear la construcción del Consultorio Médico de La Lomada, en San Sebastián de La Gomera, junto a la inclusión de recursos en las nuevas cuentas autonómicas para mejoras tanto en instalaciones como servicios sanitarios del territorio insular.

El alcalde, Borja Barroso, destacó que «este es un paso determinante para hacer realidad la construcción y, sobre todo, la ampliación del Centro de Salud de Valle Gran Rey. Llevamos años siendo conscientes de las limitaciones del actual edificio y de la necesidad urgente de dotar a nuestro municipio de unas instalaciones que estén a la altura de lo que merecen nuestros vecinos y vecinas».

También se refirió a que junto a esta parcela se encuentra la ya cedida al Cabildo para la construcción del nuevo Centro Sociosanitario de Valle Gran Rey.