La Palma
Endesa no podrá desmantelar una parte de la central de Los Guinchos
Gobierno de Canarias y Red Eléctrica tampoco autorizan la retirada de otros generadores que operan en las islas de Fuerteventura y Lanzarote
Gobierno de Canarias y Red Eléctrica deniegan a Endesa el desmantelamiento de 13 grupos de generadores que operan en las centrales de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Peticiones como las que se han hecho que afectan a las instalaciones palmeras de Los Guinchos fueron rechazadas por las dudas existentes en torno a su sustitución por unos equipamientos más eficientes y modernos. En el caso de la Isla Bonita la empresa eléctrica planteó el relevo de los grupos diésel 6, 7, 8, 9 y 10; el mismo número de los que tenía previsto cambiar en la Central de Las Salinetas (Fuerteventura). Los tres restantes prestan servicios en la Central de Punta Grande (Lanzarote).
El permiso solicitado para Los Guinchos pretendía desmantelar las instalaciones y equipos interiores de los grupos diésel 6 (4,32 MW) , 7 (4,32 MW) y 8 (4,32 MW). También se contemplaba la demolición de las bancadas de equipos auxiliares, sobre nivel de rasante que supongan un riesgo de caídas o tropiezos para las personas, así como las tuberías de fuel-oil, calorifugados de conductos, tuberías del sistema de agua sobrecalentada, tanto interiores como exteriores, el transformador principal y conductores exteriores de la nave. El desmantelamiento y demolición sería completo hasta nivel de soleras dentro de la nave de motores; y de pavimento de calzadas y aceras, en el exterior.
En cuanto al desmantelamiento de los grupos 9 (5,04 MW) y 10 (7,52 MW), se preveía el desmontaje completo de los grupos generadores, mantenimiento las rejillas de admisión que proviene del cerramiento de la nave, y las conducciones de gases de escape que lo conduce a la caldera del grupo. Asimismo, se desmantelarían el transformador principal, el sistema de suministro de combustible y otros elementos auxiliares de la instalación. El presupuesto total de las operaciones en las tres islas superaba los 3,8 millones de euros.
- Hacienda ya avisa a los mayores de 65 años con un piso o una casa en propiedad sobre el IRPF
- Un buque de carga estadounidense lleva más de 16 horas dando vueltas entre Tenerife y La Palma
- Sorpresa para los jubilados: el ingreso de 4.000 euros que van a a recibir en diciembre, además de la paga extra
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Un avión con destino Londres se desvía a Tenerife Sur y obliga a paralizar vuelos en el aeropuerto tinerfeño
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- El buque de carga estadounidense que se encontraba dando vueltas entre Tenerife y La Palma cambia de rumbo