Endesa no podrá desmantelar una parte de la central de Los Guinchos

Gobierno de Canarias y Red Eléctrica deniegan a Endesa el desmantelamiento de 13 grupos de generadores que operan en las centrales de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Peticiones como las que se han hecho que afectan a las instalaciones palmeras de Los Guinchos fueron rechazadas por las dudas existentes en torno a su sustitución por unos equipamientos más eficientes y modernos. En el caso de la Isla Bonita la empresa eléctrica planteó el relevo de los grupos diésel 6, 7, 8, 9 y 10; el mismo número de los que tenía previsto cambiar en la Central de Las Salinetas (Fuerteventura). Los tres restantes prestan servicios en la Central de Punta Grande (Lanzarote).

El permiso solicitado para Los Guinchos pretendía desmantelar las instalaciones y equipos interiores de los grupos diésel 6 (4,32 MW) , 7 (4,32 MW) y 8 (4,32 MW). También se contemplaba la demolición de las bancadas de equipos auxiliares, sobre nivel de rasante que supongan un riesgo de caídas o tropiezos para las personas, así como las tuberías de fuel-oil, calorifugados de conductos, tuberías del sistema de agua sobrecalentada, tanto interiores como exteriores, el transformador principal y conductores exteriores de la nave. El desmantelamiento y demolición sería completo hasta nivel de soleras dentro de la nave de motores; y de pavimento de calzadas y aceras, en el exterior.

En cuanto al desmantelamiento de los grupos 9 (5,04 MW) y 10 (7,52 MW), se preveía el desmontaje completo de los grupos generadores, mantenimiento las rejillas de admisión que proviene del cerramiento de la nave, y las conducciones de gases de escape que lo conduce a la caldera del grupo. Asimismo, se desmantelarían el transformador principal, el sistema de suministro de combustible y otros elementos auxiliares de la instalación. El presupuesto total de las operaciones en las tres islas superaba los 3,8 millones de euros.