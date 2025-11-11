El ‘oleaje’ político local se extiende al Ayuntamiento de Valverde

Asamblea Herreña (AH) ha reprochado al alcalde de Valverde, Carlos Brito, que pertenece a esta organización política, que haya actuado con «cizaña, venganza y odio» en la destitución de su compañera de filas Elizabeth Gutiérrez. En un comunicado, AH sostiene que «Gutiérrez lo único que ha hecho es mostrar lealtad al partido que la aupó las pasadas elecciones, con seriedad, respeto, coherencia y convicción», y la definen como «una mujer trabajadora y comprometida donde las haya. Siempre pendiente de sus vecinos del municipio de Valverde en todo lo que necesiten».

«Asamblea Herreña seguirá trabajando por hacer de esta Isla un lugar mejor, luchando contra las desigualdades en Canarias y para que nuestra Isla avance, contribuyendo al bienestar de nuestra ciudadanía herreña, siempre bajo el respeto y la tolerancia», señala el partido en el comunicado.

El Ayuntamiento de Valverde informó ayer de la reorganización de las áreas del equipo de gobierno municipal, tras la destitución por «pérdida de confianza» de la hasta ahora concejala de Fiestas, Comercio y Desarrollo Económico, Elizabeth Gutiérrez, de Asamblea Herreña (AH). Gutiérrez es una de los seis concejales de esta formación en Valverde, que gobierna junto con AHI, que tiene a dos ediles.

Según han informado desde el consistorio, las competencias gestionadas hasta ahora por Elizabeth Gutiérrez pasarán a ser asumidas por la cuarta teniente de alcalde, Yaiza Castañeda (AH).

El primer teniente de alcalde, Juan Pedro Sánchez, asumirá Régimen Interior, Personal, Hacienda, Contratación y Cultura, y el alcalde, Carlos Brito, el área de Seguridad y Emergencias. «Con esta reorganización, el grupo de gobierno busca potenciar la planificación de los eventos culturales y festivos del municipio», aseguran desde el consistorio de la capital herreña.

Sin peso en el Cabildo

Asamblea Herreña lleva meses bajo el foco de la actualidad por la salida de sus tres consejeros del Gobierno del Cabildo que preside el socialista Alpidio Armas.

El primer movimiento en contra de AH se produjo en el instante en el que el presidente insular retiró la vicepresidencia y las áreas de gestión a David Cabrera, un gesto que inicialmente no afectó a los otros dos integrantes de AH que habían firmado la moción de censura en contra de Javier Armas, integrante de la Agrupación Herrera Independiente (AHI), pero que a la postre acabó con la salida de Emilio Hernández y Ana Celia González.

Armas, que se quedó en minoría con tres apoyos del PSOE y uno de IU-Reunir frente a los siete de AHI y AH, cerró un pacto con los populares Rubén Armiche y Anabel López, que no fue validado por la dirección regional del PP y que los dejó al borde de una expulsión que aún no ha sido ratificada.