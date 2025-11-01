La carretera de Todoque de La Palma se abre hoy a la circulación

Ya es una realidad la apertura de la carretera LP-211, una conexión que permitirá la circulación entre Las Manchas y Los Llanos de Aridane a partir de hoy y que constituye un paso más para recuperar la movilidad que existía en el Valle de Aridane antes de la erupción del volcán Tajogaite.

Una apertura que, aunque provisional, permitirá reducir el tiempo que se emplea para desplazarse entre el norte y el sur de las zonas que se vieron sepultadas por la lava, según explicó ayer el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, en referencia a una vía que ha sido recuperada sobre el trazado original, por lo que la corporación no ha tenido que hacer expropiaciones de terrenos.

En un acto que contó con la presencia del viceconsejero de Recuperación Económica y Social, Pedro Afonso; y los alcaldes de los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, Javier Llamas, Eloy Martín y David Rodríguez, respectivamente, el presidente insular valoró como crucial esta nueva conexión que permite desde ya mejorar la calidad de vida de los vecinos de la comarca, pues facilita sus desplazamientos diarios, como son el trabajo, centros educativos y servicios.

En este sentido, el presidente recordó que los primeros proyectos contemplaban que la carretera fuera en un único sentido, pero posteriormente se hizo patente la necesidad de recuperar la conexión directa con el barrio de La Laguna.

«Cada nuevo vial que abrimos», afirmó Rodríguez «es un paso gigante en la reconstrucción social y económica de La Palma. La conexión de Todoque no es solo una carretera, es un símbolo de que la resiliencia palmera sigue avanzando y de que estamos comprometidos con recuperar la funcionalidad plena del Valle».

Por su parte, el viceconsejero Pedro Afonso defendió que «las infraestructuras y los derechos de las personas permiten que esta carretera pueda circular por donde lo hace ahora. Cualquier otro modelo nos hubiera tenido enterrados en papeles aún».

Asimismo, el alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, se refirió a que con la apertura de esta conexión «también abrimos nuevas esperanzas y permitimos a vecinas y vecinos recuperar sus vidas. Esta carretera nos posibilita ahora trabajar en distintos caminos que darán lugar a que las personas colindantes puedan comenzar a pedir licencias y reconstruir sus casas».

El proyecto de esta vía supone una inversión superior a los 11 millones de euros y se está desarrollando en un tramo de 2.220 metros, entre el barrio de La Laguna y el Hoyo de Todoque, con un nuevo corredor de infraestructuras y servicios.