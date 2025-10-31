El Cabildo de El Hierro licita el asfaltado de una vía en Isora por 2,1 millones

El Cabildo de El Hierro ha adjudicado las obras de rehabilitación del firme de la carretera de interés insular HI-35 (HI-1-Isora) por 2,1 millones de euros a la empresa Abragón Infraestructuras SL. En el contrato se especifica que el periodo de ejecución de la misma será de 112 días naturales.

Este proyecto se ha licitado mediante un procedimiento abierto simplificado (no sujeto a regulación armonizada), con tramitación ordinaria con cargo a los Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para la isla de El Hierro 2023-2027. En concreto, los fondos correspondientes al año 2024, Línea 2: Inversión en Infraestructuras, Eje 1: Infraestructuras de Transporte.

La actuación prevista afectará a la vía HI-35 que da acceso al pueblo de Isora desde la rotonda de unión con la HI-1. Según se refleja en los informes técnicos se actuará para mejorar el firme durante 2,3 kilómetros ya que presenta numerosas deficiencias tanto en la propia calzada como en sus márgenes, informa la vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, sobre unos desperfectos que habían sufrido algunas reparaciones parciales ante de acometer un plan de esta envergadura.

«El proyecto no solo se va a centrar en las labores de repavimentación sino que también contempla la incorporación de elementos estéticos y funcionales como miradores y pérgolas, que van a permiter disfrutar del paisaje y fomentan el turismo local», anunció la socialista.

Por otro lado, González destaca que el hecho de que se priorice la seguridad —mediante la mejora de cunetas, la sustitución de señalización y la instalación de elementos de contención— demuestra una preocupación por reducir riesgos de accidentes y proteger tanto a conductores como al entorno natural. «Se trata de una iniciativa bien planificada y necesaria, que combina progreso, seguridad y respeto por el entorno paisajístico de la isla», añadió.

A través de esta vía, se accede tanto al pueblo de Isora como a la zona industrial de El Majano y terrenos agrícolas y ganaderos colindantes, de ahí su interés insular unido a su uso turístico.