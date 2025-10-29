Curbelo reclama el refuerzo de la seguridad energética en La Gomera

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, valoró ayer la sanción de 12 millones de euros impuesta por el Gobierno de Canarias a la empresa Unelco por el apagón que sufrió La Gomera en julio de 2023 y reclamó mayor compromiso para reforzar la seguridad energética de la Isla. «Una sanción se impone porque hay hechos evidentes de que algo no se ha hecho bien; pero en honor a la verdad, he de reconocer que siempre encontré colaboración y entendimiento con los responsables de la empresa durante el apagón».

Curbelo admitió que «lo cortés no quita lo valiente», y defendió que «la existencia de déficits es innegable y debe asumirse con responsabilidad para que no se repitan situaciones similares», por lo que aludió a la necesidad de que todas las administraciones y la empresa trabajen de forma conjunta para asegurar que los grupos de generación disponen de un mantenimiento adecuado y capacidad de respuesta ante posibles incidencias.

Conviene recordar que el apagón se inició en la central térmica de El Palmar, producto de un fallo en el cuadro de control de un grupo de generación, una situación que afectó a las instalaciones eléctricas, y que supuso que nos e restableciera el suministro por completo hasta el 1 de agosto, es decir, tras más de 60 horas de corte eléctrico.

Curbelo reconoció que el sistema eléctrico gomero adolece de una debilidad estructural que está ligada a su carácter insular y a la falta de interconexión con otros territorios, una carencia que se podrá revertir, según indicó, con el proyecto de interconexión eléctrica con Tenerife y el cierre del anillo eléctrico insular, junto a otros avances que se han producido en los últimos años para revertir esta situación.

«Con la puesta en marcha del anillo y el enlace submarino con Tenerife, ganaremos en estabilidad, podremos compartir recursos energéticos y reduciremos la exposición ante posibles fallos técnicos», señaló.

El presidente instó a la reflexión sobre el modelo energético del Archipiélago y la necesidad de acelerar la transición hacia fuentes renovables. «Debemos seguir apostando por la descarbonización y la lucha contra el cambio climático. Tenemos que sustituir sistemas viejos y lentos basados en combustibles fósiles por tecnologías limpias y eficientes», concluyó.

Tras el cero energético de hace dos años en la única central térmica de la isla, con un ciclo de vida que había caducado en el año 2013, el presidente recordó que la isla ha dado pasos decisivos hacia un modelo más sostenible y autosuficiente, con la finalización de la subestación de El Palmar, el funcionamiento de los parques eólicos y el impulso de más de 200 instalaciones de autoconsumo. «La Gomera está mejor preparada, más conectada y más cerca de convertirse en un referente energético dentro del archipiélago», afirmó.

Ya en su día, el líder de ASG calificó de «lamentable que ocho de los grupos calcinados tengan más de 35 años, cuando tenían que renovarse al llegar a los 25 años de funcionamiento».

Y fue en octubre de 2023 cuando el Gobierno regional decretó la emergencia energética y modificó la ley del sector eléctrico para posibilitar «plazos más realistas para sancionar en tiempo y forma a las empresas eléctricas que incumplan», aseguró el lunes el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández, tras la reunión del Consejo de Gobierno, a lo que añadió que la cuantía de la sanción fue determinada por «los técnicos correspondientes» tras considerar la Dirección General de Energía que el apagón era una «infracción administrativa muy grave».