Medio centenar de submarinistas preparan la invasión de La Restinga

El Hierro será la próxima semana la capital nacional de la fotografía submarina. El litoral de La Restinga (El Pinar) acogerá del 20 al 26 de octubre el XXXVII Campeonato de España FEDAS de Fotografía Submarina (NAFOSUB 2025) y el III Campeonato de España FEDAS de Fotografía-Inclusiva-IN 2025, una doble cita que llega semanas después de que la que en su día fue señalada como la Isla del Meridiano albergara el Nacional de Apnea de Fotografía Submarina: tres de los cinco títulos que se han celebrado eligieron los fondos herreños como escenario. Por algo es uno de los diez principales destinos internacionales cuando de lo que se trata es de practicar el submarinismo.

«Es el lugar perfecto para organizar un evento de estas características», subraya Luciano Cedrés, presidente de la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas (Fedecas), quien, a su vez, exalta la importancia que tiene para el tejido económico local acoger una cita de este calado durante una semana:«Además de las reservas en los alojamientos, hay que sumar comidas, gastos de desplazamientos, el alquiler de las embarcaciones», enumera en referencia a las casi 150 personas que se movilizarán a partir del martes en el municipio más meridional de España: «Todos conocemos las virtudes de estos fondos marinos», acentúa.

Catorce comunidades autónomas estarán representadas en una cita que reunirá a 23 equipos en la competición con mayor tradición [cada uno de ellos cuenta con un fotógrafo y un modelo] y otros cinco inclusivos. (10 personas). Entre concursantes, organizadores y jueces se van a desplazar a El Hierro 142 personas para seguir en vivo un concurso que se concentrará en las jornadas del miércoles y el jueves. El viernes no habrá competición, pero sí mucha actividad para unos examinadores que tendrán que puntuar las seis fotos presentadas por cada equipo, es decir, elegir las seis mejores entre 168 imágenes.

Cómo funciona el concurso

La media docena de categorías que entran en concurso son la de pez en primer plano; pez entero; ambiente sin modelo; ambiente con modelo; macro [fotografía de seres vivos muy pequeños] y macro selectivo [presentar una imagen de una especie que se determina por sorteo, por ejemplo un camarón o una araña de mar]. Cada uno de los equipos tiene dos jornadas para disparar a todo lo que se mueva [miércoles y jueves] entre las 09:00 y 14:00 horas. El tiempo máximo que puede pasar un aspirante en el agua por inmersión son 70 minutos y no descenderá más de 30 metros de profundidad.

Los inscritos deben completar cuatro puntos de paso en dos días que se sortean con el objetivo de que no se genere un overbooking en una franja marina. «Activamos nueve embarcaciones en las que viajan cuatro equipos y miembros del jurado», señala Cedrés sobre una planificación que se centra en torno a los enclaves de El Bajón, La Herradura, El Rincón y la Punta de la Restinga. «El Bajón está considerado como uno de los enclaves más impresionantes del mundo y, sin duda, es un buen lugar para desarrollar las estrategias que te pueden hacer ganar el certamen», añade el presidente de la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas (Fedecas).

Entre 200 y 300 imágenes de media por cada equipo componen los cimientos desde el que se eligen las mejores opciones fotográficas teniendo en cuenta aspectos trascendentales como la luz, el color, la composición o la profundidad de cada foto. «No es nada sencillo tener que seleccionar sólo seis entre tanto material», sostiene Luciano Cedrés en relación a la planificación que siguen los participantes. Canarias es un referente nacional en este deporte y estará representada en El Hierro por una decena de equipos. «Algunos van a llegar con el tiempo justo para entrenar algo el lunes y el martes, pero hay que tener en cuenta que algunos representantes peninsulares llevan más de una semana en la Isla preparando su concurso», avisa el portavoz de los conjuntos canarios.

Pero al margen de los galardones que están en juego, la mayor satisfacción de los impulsores que cuentan con el respaldo del Cabildo de El Hierro hay que buscarla en los cinco equipos que optan a los mejores reconocimientos en la modalidad inclusiva. «Que tengan la posibilidad de practicar submarinismo ya es una victoria porque el grado de discapacidad en algunos casos es muy alto. El hecho de que se puedan integrar en esta cita es algo muy emocionante [cuentan con varias personas que descienden con ellos] y ellos sólo tienen que apretar el botón», exalta Cedrés sobre una actividad que éstos desarrollan habitualmente a una profundidad que oscila entre los 12 y 15 metros. Los otros, los que van a por las mayores recompensas, son submarinistas con dos estrellas que pueden bajar hasta los 30 metros. «Durante una semana se crea una corriente favorable en El Hierro, que es lo que provoca que una y otra vez algún campeonato de España venga sí o sí cada año a la isla más meridional del Archipiélago», cuenta sobre un prestigio que no para de crecer dadas las excelentes condiciones que se dan en La Restinga para desarrollar el submarinismo. n