La reforma de la casa de Pedro García Cabrera entra en su última fase

El Cabildo de La Gomera continúa avanzando en las obras de rehabilitación de la casa natal del poeta Pedro García Cabrera, ubicada en la zona de El Palmar, en Vallehermoso. Este proyecto, impulsado por la Institución insular y financiado con un millón de euros a través de una subvención de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, encara su última fase de ejecución que permitirá su finalización en el primer semestre del próximo año.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó que la recuperación de este inmueble supone un paso firme en la preservación del patrimonio histórico y cultural de La Gomera, al tiempo que pone en valor la figura de uno de sus hijos más ilustres. «La rehabilitación de esta casa es un gesto con su legado y con la memoria colectiva de la Isla. Este espacio será un lugar vivo, abierto al conocimiento, la creación y el diálogo entre la poesía y la historia», subrayó.

Curbelo añadió que la culminación de las obras permitirá incorporar este enclave a la red de centros de interpretación y museos insulares, consolidándolo como un nuevo espacio para la difusión literaria y el turismo cultural. «Con este proyecto reforzamos la oferta cultural de la isla y generamos un punto de encuentro para la creación y la reflexión en torno a la obra del poeta y al contexto histórico en el que vivió», añadió.

Por su parte, la consejera insular de Obras Públicas, Cristina Ventura, explicó que los trabajos avanzan conforme al calendario previsto y que el diseño del proyecto mantiene la estructura original del inmueble, distribuido en dos alturas y con una superficie construida de 224 metros cuadrados. La planta superior contará con la entrada principal, una zona de recepción, dos salas de exposición y los servicios generales, mientras que la planta baja dispondrá de un espacio polivalente para talleres, un área de lectura y creación literaria, además de zonas adaptadas para actividades culturales. «El objetivo es que este espacio se convierta en un referente cultural y literario en el Archipiélago», dijo.