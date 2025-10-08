La mejora de la red de riego del Golfo supone una inversión de 4,8 millones

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), está ejecutando en la actualidad el proyecto de modernización y mejora de la red de riego del Golfo, en la isla de El Hierro, con una inversión prevista de 4,88 millones de euros (IGIC no incluido).

Para conocer el grado de avance de los trabajos, el presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero y el Presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas González, en compañía del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Alejandro Narvay Quintero, realizaron ayer un recorrido por las obras. Las actuaciones previstas consisten en la construcción de un depósito de 20.000 m3 de capacidad y dos estaciones de bombeo para la impulsión del agua para el riego, desde la EDAM de El Golfo y desde el Pozo de los Padrones, así como la instalación de un completo sistema de telecontrol. La superficie afectada por la modernización abarca 259 hectáreas en el municipio de La Frontera y las mejoras beneficiarán a 511 regantes.

Además de aumentar la capacidad de almacenamiento, las nuevas infraestructuras permitirán reducir los costes energéticos de los agricultores al evitar impulsar la totalidad del agua de riego a la balsa de La Frontera, dividiendo los caudales de riego por cota.

Aumentar la competitividad

El objetivo es mejorar la eficiencia hídrica y energética de la zona, optimizar el uso del agua disponible y aumentar la competitividad de las producciones. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desarrolla estas actuaciones en el marco del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y están cofinanciadas por fondos Next Generation de la Unión Europea.