‘Lluvia’ literaria en El Paso

Octubre es el Mes de la Biblioteca en el municipio palmero de El Paso. En pleno otoño, aunque los termómetros sigan anunciando una prórroga veraniega, la familia se convierte en el eje principal de las actividades literarias planificadas desde el consistorio pasense. Y es que una veintena de actos inundados de literatura van a caer en cascada desde hoy, jueves, hasta el próximo 27 de octubre. Bönai Capote enciende esta tarde, a partir de las 19:30 horas, las luces de la Biblioteca municipal Antonio Pino Pérez con el VI Ciclo de Narración para Público Adulto. El punto de partida es una cita que se titula Dicen que tengo África en la piel.

A partir de aquí la programación vendrá rodada con cuentacuentos y talleres de animación a la lectura con el claro objetivo de posicionar a la Biblioteca Antonio Pino Pérez como el referente cultural más potente del municipio. «Este año hemos querido fortalecer aún más el vínculo entre biblioteca y nuestra familia, creando nuevas formas de acercarse a la lectura, a la narración oral y a las artes escénicas», enumera el alcalde de El Paso, Eloy Martín, quien destaca su valor como lugar de encuentro, aprendizaje y disfrute para todas las generaciones. Prueba de esa amplia oferta es la propuesta que se ha diseñado para la jornada del viernes, 3 de octubre, en el Centro de Tercera Edad Axerjo, donde Elena Revuelta intentará entretener a los asistentes, a partir de las 09:00 horas, con unas vivencias tituladas Hilando Memorias: un hilo para tirar de la memoria colectiva de una sociedad donde es fundamental la transmisión de las tradiciones.

La concejala responsable de Bibliotecas, Isabel García, incide en las palabras de su compañero de gobierno al subrayar que «el Mes de la Biblioteca es un recordatorio de todo lo que este espacio significa para el municipio: un lugar donde la imaginación crece, las historias nos unen y la cultura se comparte. Todo el mundo es bienvenido, desde quienes buscan descubrir un nuevo libro hasta quienes desean ser partícipes de experiencias artísticas que van más allá de las páginas».

Abierta a todos los colectivos

Tanto Eloy Martín como Isabel García quisieron destacar la labor que realiza Natalia Navarro como bibliotecaria y la importancia que tiene casi organizar un acto diario durante un mes vinculado con la literatura. «Es una agenda abierta a todos los colectivos», dijo un calendario en el que, entre otras cosas, hay programado un taller de ilustración impartido por Rocío Bonilla (Biblioteca Antonio Pino Pérez, jueves 9 de octubre -18:00 horas); una sesión de cuentacuentos a cargo de Isabel Bolívar (Escuela Infantil Doña Carmela, viernes 17 de octubre -10:00 y 10:30 horas); un recorrido por los murales de El Paso liderado por Fabio González y Antonio Conejo (el punto de partida será la Casa de la Cultura Braulio Martín Hernández, viernes 17 de octubre -19:00 horas) o una tarde de Cuentos Celestes narrados por Fabio González (Casa de la Cultura Braulio Martín Hernández, viernes 24 de octubre - 17:00 horas). Las previsiones meteorológicas para este mes insisten indican jornadas de calor, pero en El Paso ya está anunciada una lluvia literaria.