La Gomera

El Cabildo reconoce a los «guardianes» del conocimiento local

El Día de los Mayores se celebra en centros de San Sebastián, Hermigua y Alajeró

Una de las homenajeadas por la institución insular. | E.D.

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Gomera celebra el Día Internacional de las Personas Mayores con varios homenajes en centros especializados de San Sebastián de La Gomera, Hermigua y Alajeró.

«Nuestros mayores son los guardianes de la identidad y la historia de La Gomera y nuestro compromiso es acompañarles, apoyarles y garantizar su bienestar», enumeró el presidente insular, Casimiro Curbelo, sobre una serie de programas especializados impulsados por su equipo de gobierno como la atención domiciliaria, actividades para favorecer un envejecimiento activo y programas de acompañamiento. Él y los familiares de los internos acudieron a diversos actos que se han organizado en complejos de Alajeró, San Sebastián de La Gomera y Hermigua.

