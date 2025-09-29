La producción de queso cae un 50% en el Valle de Aridane en cuatro años

Seis explotaciones agrarias sepultadas por las coladas del volcán Tajogaite, la falta de relevo generacional y la etiqueta de raza en peligro de extinción que sobrevuela sobre la cabra palmera parecen argumentos más que suficientes para explicar la grave caída en la producción de queso que se ha detectado en el Valle de Aridane en los últimos cuatro años: más de un 50% menos que antes de que se desencadenara la crisis eruptiva del 19 de septiembre de 2021.

Julio César, por ejemplo, recogía hasta tres mil litros de leche al día antes de que la tierra se abriera cerca de sus dos fábricas. Ahora, en la misma zona, solo tiene capacidad para reunir algo más de 500 litros diarios y debe recurrir a otras áreas para seguir elaborando quesos en una nave cedida por el Cabildo, ubicada junto al Matadero Insular (El Paso). «Todo lo que hacemos se queda en la Isla, no hay margen para exportar unidades al resto del Archipiélago». Y es que cada vez resulta más complicado conseguir una buena cuñita de queso ahumado palmero en establecimientos comerciales localizados fuera de la Isla Bonita.

Crisis ganadera tras la erupción

Además de las granjas arrasadas por el magma y la imposibilidad de pastorear en la zona cero del volcán Tajogaite [El Paraíso, Todoque, Las Manchas o La Laguna], hay un factor económico que está provocando que los más jóvenes huyan del campo hacia las obras de reconstrucción. «Ganar 1.400 euros al mes, tener cuatro pagas extras y un horario ha precipitado la marcha de los chicos que trabajaban en el campo a las obras», comenta un vecino de Las Manchas en relación con los contratos firmados con Tragsa o Gesplan.

«La zona del volcán sigue tocada, pero hay otros puntos de la Isla donde los datos son mejores» Brenda Rodríguez — Presidenta de la Asociación de criadores de Cabra Palmera

Dejar de contar que no se aprecian unos «brotes verdes» en relación con el caos inicial sería ocultar una evolución lenta pero firme: en los peores picos de la catástrofe, las pérdidas en el sector quesero se cifraron en un 70, 80 o 90%. «Yo pude volver a hacer quesos al cuarto día (23 de septiembre), pero tardé algo más en construir un ahumadero», recuerda un empresario que fue de los primeros en hablar de «periodo de recuperación».

Más tarde nació la idea de macrogranja, que se hizo cargo de la recepción de los ejemplares caprinos a los que renunciaron sus propietarios mediante una compra con pérdidas. La reubicación generó estrés en los rebaños, que cuatro años después aún arrastran problemas de producción de leche y de cruces. «Muchos embarazos no llegaban a buen término, pero ahora la situación ha mejorado bastante», comenta un ganadero del valle. «No estamos a los niveles anteriores a la erupción: si antes tenías 25 cachorrillos, ahora no pasas de una docena».

A pesar de la profunda cicatriz en El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, la producción de queso palmero en sus distintas variedades se mantiene o incluso crece en otras zonas de La Palma. «La zona del volcán sigue tocada, pero hay otros puntos de la isla donde los datos son mejores», explica Brenda Rodríguez, presidenta de la Asociación de Criadores de Cabra Palmera, sobre el traslado de granjas a otros municipios.

Del censo de ejemplares autóctonos apunta que cada vez hay menos [no supera los ocho mil ejemplares], aunque se observa un aumento del 25% en la crianza de otras razas canarias como la cabra majorera.