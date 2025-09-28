El Día del Turismo presume de la calidad del destino

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exitoso balance de los primeros meses de actividad con la incorporación de espacios de venta, audiovisuales y visitas para acercar la tradición

Santa Cruz de Tenerife

El Centro de Interpretación del Queso y el Pastoreo de La Gomera ha completado sus primeros meses de actividad con un balance positivo, consolidando una programación inicial orientada a la divulgación del patrimonio cultural y agroganadero de la isla. Bajo la gestión de AIDER La Gomera, este espacio avanza hacia su objetivo de convertirse en un referente en la transmisión y dinamización de la tradición quesera y pastoril.

Entre las acciones desarrolladas se encuentra la habilitación de la recepción del centro, concebida como punto de acogida y orientación para los visitantes. Paralelamente, el equipo técnico ha participado en un proceso de formación específica en atención al público y visitas guiadas, con el propósito de ofrecer experiencias interpretativas de calidad que unan historia, cultura y producción artesanal.

En el centro se han acondicionado nuevos espacios complementarios que refuerzan la oferta cultural y turística del centro. Entre ellos destaca un punto de venta de productos locales, especialmente quesos y derivados, que refuerza el papel de la instalación como plataforma de apoyo al sector primario insular. Asimismo, está en marcha la creación de una sala de audiovisuales, destinada a la proyección de documentales y contenidos multimedia relacionados con el pastoreo, lo que permitirá ampliar las actividades divulgativas y educativas.

El Centro de Interpretación del Queso y el Pastoreo se posiciona así como un punto estratégico para el desarrollo cultural, turístico y agroganadero de La Gomera. Su oferta busca unir tradición y modernidad en un mismo espacio. n

El Cabildo de La Gomera celebra el Día Internacional del Turismo con acciones especiales dirigidas a impulsar experiencias que contribuyan a mejorar la percepción del destino, reforzar la satisfacción de los visitantes y consolidar la imagen de la isla como enclave turístico sostenible, auténtico y diferenciado.

