Sector primario
El Día del Turismo presume de la calidad del destino
Exitoso balance de los primeros meses de actividad con la incorporación de espacios de venta, audiovisuales y visitas para acercar la tradición
El Centro de Interpretación del Queso y el Pastoreo de La Gomera ha completado sus primeros meses de actividad con un balance positivo, consolidando una programación inicial orientada a la divulgación del patrimonio cultural y agroganadero de la isla. Bajo la gestión de AIDER La Gomera, este espacio avanza hacia su objetivo de convertirse en un referente en la transmisión y dinamización de la tradición quesera y pastoril.
Entre las acciones desarrolladas se encuentra la habilitación de la recepción del centro, concebida como punto de acogida y orientación para los visitantes. Paralelamente, el equipo técnico ha participado en un proceso de formación específica en atención al público y visitas guiadas, con el propósito de ofrecer experiencias interpretativas de calidad que unan historia, cultura y producción artesanal.
En el centro se han acondicionado nuevos espacios complementarios que refuerzan la oferta cultural y turística del centro. Entre ellos destaca un punto de venta de productos locales, especialmente quesos y derivados, que refuerza el papel de la instalación como plataforma de apoyo al sector primario insular. Asimismo, está en marcha la creación de una sala de audiovisuales, destinada a la proyección de documentales y contenidos multimedia relacionados con el pastoreo, lo que permitirá ampliar las actividades divulgativas y educativas.
El Centro de Interpretación del Queso y el Pastoreo se posiciona así como un punto estratégico para el desarrollo cultural, turístico y agroganadero de La Gomera. Su oferta busca unir tradición y modernidad en un mismo espacio. n
El Cabildo de La Gomera celebra el Día Internacional del Turismo con acciones especiales dirigidas a impulsar experiencias que contribuyan a mejorar la percepción del destino, reforzar la satisfacción de los visitantes y consolidar la imagen de la isla como enclave turístico sostenible, auténtico y diferenciado.
