Cuarenta productores y restauradores en la II Feria Gastronómica

La Plaza Juan Pablo II de Los Llanos de Aridane acoge este fin de semana en el escaparate de los sabores de La Palma con la celebración de la II Feria Insular de Gastronomía, un evento que reúne a más de 40 productores y restauradores de la isla, y de otras regiones.

La cita, organizada por el Cabildo de La Palma a través de Sodepal, con el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y el Instituto de Calidad Agroalimentaria, ofrece un programa de degustaciones, showcookings, música y actividades para todos los públicos.

La feria cuenta también con una vertiente de proyección exterior. En esta segunda edición se refuerzan los lazos con otras regiones a través de la participación de representantes de Tenerife, Fuerteventura y Salimat Galicia, invitados especiales que enriquecen la programación y aportan una visión diversa de la gastronomía.

El espacio ferial está diseñado para ofrecer experiencias diferenciadas: una zona de degustaciones y experiencias gastronómicas, un área destinada a Reuniones Profesionales de Negocio que fomentan alianzas entre productores y hosteleros, un espacio de presentaciones a cargo del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y un área para los más pequeños.

En paralelo,se desarrollan las jornadas de Hostelería Come La Palma, con ponencias, mesas redondas, concursos y showcookings protagonizados por figuras de prestigio en el ámbito culinario. n