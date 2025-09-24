Rodríguez exige explicaciones a Torres sobre la deuda con La Palma

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, solicitó ayer la reunión urgente de la Comisión Mixta para la Reconstrucción de la Isla alarmado por las declaraciones del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en las que dibuja una imagen de la situación de los palmeros, cuatro años después de la erupción del volcán Tajogaite, «sesgada» y alejada de la realidad.

En ellas, seis días atrás, Torres se felicitaba del «cambio de tendencia» que se ha experimentado en los datos económicos de La Palma «como consecuencia de los más de 1.000 millones de euros que el Gobierno de España ha movilizado para la reconstrucción y para el impulso de la isla». Según el ministro, presidente de Canarias durante la crisis climática, «si comparamos los principales indicadores que había justo antes de la erupción volcánica y los que tenemos ahora, el resultado es que en la isla en la actualidad hay más empresas, más afiliados a la Seguridad Social, menos paro y más población».

Obviaba el presidente en sus declaraciones divulgadas por Moncloa, que la erupción volcánica de 2021 ocurrió cuando la isla aún no se había recuperado de los efectos de la pandemia por el covid-19, que llevó al Archipiélago a un cero turístico y particularmente en La Palma cerró empresas agrícolas, hoteleras y hosteleras y motivó miles de ERTE.

Sobre la mesa de la Comisión Mixta –que debe tener como meta «renovar el compromiso político y financiero para asegurar que no se deje a nadie atrás en este largo camino hacia la recuperación total de nuestra isla», señala Sergio Rodríguez en un comunicado– estarán los 200 millones incluidos en la agenda canaria a razón de 100 anuales, que el Gobierno de España debe a Canarias exclusivamente para la reconstrucción tras el volcán y que Torres niega.

Ayer mismo volvía a recalcar, tras las críticas de los dirigentes nacionalistas de CC, que esos millones «no están» en el documento firmado por PSOE y CC para apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y los presupuestos generales de ese año, 2023, y los siguientes de la legislatura.

En declaraciones a los medios, Torres emplaza a Coalición Canaria –que ha instado a su vez al PSOE a reunir con urgencia a la mesa de seguimiento del pacto– a algo «tan sencillo como coger la agenda canaria, que es un documento público, y buscar esos millones y comprobar que no figuran».

Los cien millones

El documento en cuestión, en el punto cinco, compromete al Gobierno de España a «desarrollar y cumplir los planes y proyectos plasmados en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 que afecten a Canarias».

La ley de presupuestos en vigor considera ampliable hasta una suma igual a la reconocida en las cuentas estatales las medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales, «para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de La Palma». Es decir, 100 millones por año.

El propio ministro, en una visita a La Palma en julio de 2024, subrayaba los 985 millones de inversión alcanzados e incidía en los «100 millones de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, a renovar por tres años». Los que ahora niega.