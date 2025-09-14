Concluye la recuperación del viario norte del polígono Callejón de la Gata

La reparación del viario principal norte del polígono industrial del Callejón de la Gata y sus ramales, afectada por las coladas del volcán Tajogaite, ya se encuentra concluida, lo que posibilita iniciar ahora los trabajos en las vías internas y la recuperación de las parcelas por parte de sus propietarios, según informó el Cabildo de La Palma en una nota.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, que visitó los trabajos acompañado por la concejala de Urbanismo de Los Llanos de Aridane, Tamara Acosta, pudo comprobar ‘in situ’ cómo los trabajos realizados en los últimos meses han dejado unos resultados "muy satisfactorios".

De esa manera, concluyen los trabajos dentro del ámbito de actuación del Cabildo insular en materia de recuperación de vías, tocándole el turno ahora al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane para la recuperación de los viales internos, una vez sea aprobado el segundo convenio con el Estado y se otorgue la financiación para esos trabajos.

Igualmente, destaca Sergio Rodríguez, desde el Cabildo se trabaja ya en los informes jurídicos para afrontar por parte de la institución insular la instalación de los servicios, posibilitando de esa manera más garantías para la recuperación privada de cada una de las parcelas.

El presidente palmero, Sergio Rodríguez, se muestra «muy satisfecho» con los avances en la zona

En el proceso de recuperación del Callejón de la Gata ya se han restablecido 1.800 metros lineales de vías al ancho de la plataforma anterior a la erupción. Incluso, se están recuperando algunos trazados que estaban planificados y no se habían ejecutado con anterioridad a la erupción.

Rodríguez remarca "la importante apuesta que se está haciendo para recuperar la actividad en esta zona clave para el Valle de Aridane, de la que dependen muchas personas, y para lo que es fundamental este centro de desarrollo económico", como es este polígono industrial.

En diciembre del pasado año se conoció que el Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma había aprobado la contratación por el procedimiento de emergencia de la obra de reconstrucción de viales norte y transversal del polígono industrial del Callejón de la Gata, unos trabajos que cuentan con una inversión de más 1,1 millones de euros. Por entonces, Sergio Rodríguez incidió en la apuesta que se estaba haciendo para recuperar la actividad en esta zona.