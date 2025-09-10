Los vinos herreños 'coquetean' con la alta gastronomía

«Queremos darle el valor que se merecen los vinos herreños en las mejores mesas». Éste fue el mensaje que trasladó el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, a los asistentes de las jornadas Vinos con estrella que se clausuraron este miércoles en la Bodega Viña Frontera. El objetivo es colocar a los caldos locales en las mejores mesas del Archipiélago, se incidió a lo largo de unas jornadas a la que asistieron sumelliers y chefs de restaurantes que han sido reconocidos con una Estrella Michelin o un Sol Repsol.

«Desde la consejería apostamos no sólo por una calidad excepcional», destaca Quintero, «sino por lo que supone sacar adelante por un modelo único de viticultura heroica en las Islas», exalta el nacionalista herreño en el transcurso de un acto al que asistieron el concejal de Agricultura de La Frontera, Marcos Casañas, el presidente de la Cooperativa del Campo de Frontera, Miguel Ángel Acosta, y la gerente de la bodega, Jennifer Quintero.

Narvay Quintero aprovechó esta cita en la que en su día fue conocida como la Isla del Meridiano para enviar un mensaje contundente vinculado con los focos de filoxera, conocido popularmente como el covid de la vid, en varios viñedos semiabandonados de Tenerife: «al tiempo que promovemos las producciones vitivinícolas de las Islas también debemos asegurar su protección y sanidad», añadiendo que una de las prioridades de la consejería que él dirige es «el saneamiento de las principales variedades que tenemos con el fin de asegurar el legado y el futuro de los nuevos viticultores», remarca.

Dos de los participantes en la iniciativa 'Vinos con estrella'. / E.D.

Conocer el producto

Otro de los mensajes que calaron entre los asistentes a estas jornadas fue el de Iván Monreal, sumiller del Hotel Palacio Ico de Lanzarote, que defendió en público la importancia de «conocer directamente el producto, al productor y el entorno en el que hace el vino», enumera no sin destacar que en estos momentos la producción canaria«está siendo muy bien valorada a nivel nacional e internacional por su singularidad y el territorio que lo sustenta», precisa sobre el sistema de cultivo en tierras empinadas muy característico de la isla herreña.

Además de las catas comentadas y maridajes, los participantes en Vinos con estrella visitaron bodegas y degustaron elaboraciones realizadas con piña tropical, quesos y otras exquisiteces que llevaban la firma de los cocineros Marco Tavío, Arabisén Quintero y Severo Zamora, famosos por tener buena mano en los fogones.