Nueva inversión para desenterrar a los nichos sepultados por las coladas del volcán Tajagoite

Todos tenían claro que ésta sería la tarea más complicada anotada en el calendario de la recuperación, la más difícil por el hecho de tener que desenterrar los recuerdos de los familiares que tienen a sus seres queridos sepultados por las gigantescas coladas del volcán de Tajogaite. El 75% del cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles, en el barrio de Las Manchas, se vio afectado por los ríos de lava que impactaron en distintos momentos de la crisis volcánica ocurrida entre los meses de septiembre y diciembre de 2021.

Hasta la fecha se habían «rescatado» 548 nichos y ahora el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Los Llanos acaban de activar otra gran campaña, con una inversión de 578.000 euros, para afrontar labores de desescombro en dirección al campo santo mancomunado que comparten los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane.

El recinto quedó envuelto por el magma ya en las primeras horas de la erupción declarada tras el mediodía del 19 de septiembre, pero el 25 de noviembre recibió otra descomunal cantidad de material procedente de una nueva boca que se abrió en la vertiente sur del cráter del Tajogaite que golpeó de lleno a la zona de El Corazoncillo: una lava muy fluida inundó la mayoría de los bloques para certificar el drama de los familiares de las casi tres mil personas que estaban enterradas en Las Manchas.

«Riesgo de colapso»

Nadie se atreve a asegurar el porcentaje de nichos que se podrá recuperar en una acción compleja que se desplazará hacia la parte norte, justo donde aún se aprecian algunos vestigios del que fue antiguo crematorio. Sin muchas garantías sobre cómo puede terminar esta intervención, lo que sí tienen claro todas las partes implicadas es que el riesgo de colapso es «alto» o «muy alto».

La cantidad de material magmático acumulado en el bloque F preocupa a los técnicos que han diseñado esta acción

Los casi 600 nichos rehabilitados forman parte de cuatro bloques, dos que han podido ser reacondicionados y otros dos que aún presentan varios desperfectos parciales, que pueden ser visitados por los vecinos del Valle de Aridane. «Los entierros volvieron en el último trimestre de 2023 con la apertura de varias zonas», señala Aníbal, el sepulturero del cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles.

De todos los patios en los que se van a realizar tareas de retirada de rocas volcánicas, uno de los que más preocupa a los técnicos es el F por la enorme cantidad de lava que existe en la zona y, sobre todo, la presión que ejerce sobre las paredes de la construcción enterrada. De hecho, hasta que no se consiga llegar a esa estructura no se podrá verificar si los muros han cedido. Y es que en estos momentos todos los esfuerzos se van a concentrar en liberar el mayor número de nichos en los bloques D - E - G - H - I - J - K - L y N. También, pese a las enormes dificultades iniciales, en el F. «Los trabajos deben ser bastante precisos para intentar salvar el mayor número de nichos», confirma el especialista.

En presencia de los familiares

Tal y como ocurrió en los otros niños ya en servicio, los familiares de los enterrados en la zona en la que se van a realizar los trabajos tendrán la oportunidad de asistir a la fase final del desentierro. «Todos sabíamos que ésta iba a ser la parte más complicada del proceso de recuperación», admite Sergio Rodríguez sobre el inicio de unas labores de las que él tiene conocimiento de primera mano. «Quiero agradecer el papel que viene realizando el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane porque no es nada sencilla», precisa justo antes de remarcar que «las cosas se están haciendo bien y la prioridad es recuperar el mayor número de zonas que están enterradas por la lava. Sobre todo, en la parte del cementerio mancomunado cuya superficie está afectada al cien por cien», valora no sin obviar que «hay edificios que están partidos y el riesgo de que puedan caer es elevado».

Rodríguez, por último, no perdió la oportunidad para anunciar que otro de los enclaves que se van a ver afectados por esta intervención es un aparcamiento ubicado junto al antiguo crematorio, en el que«vamos a ampliar el número de plazas». A pesar del ritmo bajo con el que van a avanzar los operarios [por cuestiones relacionadas con la seguridad de las personas que van a moverse en la zona], el presidente del Cabildo espera que para la visita de la Virgen de las Nieves, programada para el próximo 1 de noviembre, las instalaciones presenten una imagen distinta a la actual.

Javier Llamas, alcalde de Los Llanos de Aridane, también estuvo en la convocatoria matinal de Las Manchas para explicar que «la obra afectará a la parte alta del antiguo cementerio, que es una de las más castigadas por la erupción... No sabemos lo que nos vamos a encontrar porque hay lava que llega a la parte superior de unas estructuras que podrían colapsar. El reto es que todos los nichos vuelvan a estar a disposición de los familiares, pero en estos momentos no podemos dar un porcentaje de éxito», incide sin restar dramatismo a la situación. «Somos conscientes de lo que supone el reencuentro de esas familias con sus seres queridos y vamos a hacer todo lo posible, como sucedió con los 600 anteriores, para que la normalidad regrese a este recinto», explica sobre otras actuaciones de remodelación que se siguen haciendo en los dos bloques ya casi limpios consistentes en pequeñas obras para restablecer el servicio de alumbrado y el suministro de agua. n