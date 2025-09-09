Se cumplen 106 años del naufragio del 'Titanic' de los canarios

Nadie sabe cuántos canarios murieron el 10 de septiembre de 1919 en el naufragio del transatlántico Valbanera en los Cayos de Florida (Estados Unidos), pero sí que muchos de los 488 difuntos se embarcaron en los puertos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma en el verano de hace 106 años en busca de fortuna en tierras cubanas.

El barco armado por el astillero británico Connell (Glasgow) partió el 10 de agosto de 1919 de un muelle barcelonés. Antes de tocar el primer puerto canario paró en Valencia, Málaga y Cádiz y, cuenta la leyenda que cuando ya estaba en aguas insulares –en unas coordenadas próximas a la Isla Bonita– llegó a perder su ancla, algo que no es una buena señal entre los que se dedican al mundo de la marinería. Aún cargó casi medio millar de isleños antes de poner rumbo a Santiago de Cuba. Al igual que ocurrió con el Titanic, la guerra de clases [había cuatro distinciones] entre su pasaje la marcaban aquellos que casi no podían pagar las 75 pesetas que costaba el billete y los que no se privaban de todos los places a cambio de una inversión de 1.200 pesetas: la media era gastarse unas 200 para asegurarse un asiento como migrante.

Tripulación del 'Valbanera'. / E.D.

Rumbo a La Habana

Más de la mitad de las 1.230 personas que cruzaron el Atlántico se apearon en Santiago deCuba [muchos por un mal presentimiento] antes de enfilar la última travesía a La Habana. A pesar de las informaciones meteorológicas que no recomendaban reemprender la singladura, los mando del conocido popularmente como el Titanic de los canarios puso rumbo a la capital caribera. Un tifón devastador golpeó de lleno al buque operado por la Naviera Pinillos hasta hundirlo en un arrecife de unos 12 metros de profundidad infestado de tiburones: el peor desastre marino español en tiempos de paz.