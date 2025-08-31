El 'espíritu' de Indiana Jones sobrevuela el Barranco de los Gomeros

Hace un año Lourdes pegó un gritó que se escuchó en todo el Barranco de los Gomeros, en el municipio palmero de Tijarafe, cuando localizó en el interior de la Cueva de las Jimenas una vasija benahorita en perfecto estado de conservación. Doce meses después, más o menos, Lourdes Barroso, historiadora del arte y participante del campus de arqueología que activaron los historiadores Francisco Caamaño y Marcos Lorenzo, viceconsejero de Emergencias y Aguas del Cabildo de La Palma y exalcalde de Tijarafe, se llevó un susto de campeonato al regresar al lugar en el que habían dejado «asegurado» el cuenco de cerámica y no encontrarlo. Falsa alarma. Un error de cálculo a la hora de realizar el camino –a través de un pasillo de reducidas dimensiones– modificó unos metros su posición y halló vacía la cámara en la que debía estar el «tesoro» que ahora está siendo analizado para obtener la mayor cantidad de información y que, a priori, se perfila como un elemento de tipología funeraria.

Caamaño y Lorenzo se conocen desde que eran pibes. El arqueólogo es natural de Puntagorda y el político de Tijarafe. Ambos son historiadores, aunque «cocinaron» sus conocimientos en distintas fases de sus vidas. «Yo empecé a estudiar Física y Francisco sí que tuvo claro desde el principio lo de Historia», señala el exprimer edil tijarafero. «Al tercer año vi que no me gustaba y fue él quien me animó a cambiarme de carrera», revela de una juventud que antes compartieron en territorio londinense. «Nuestras familias se marcharon a trabajar al Reino Unido y nos conocemos desde esa etapa», añadiendo que de regreso a Isla Bonita le empezaron a dar vueltas a la posibilidad de crear una zona para la investigación arqueológica en el Barranco de los Gomeros, es decir, que ya tenían inyectada en sus venas la curiosidad que sentía Indiana Jones por desenterrar vestigios del pasado; cuando más viejos, mejor.

Dicho y hecho. Francisco Caamaño, codirector técnico del proyecto Occidente, amplió sus conocimientos y formación con cursos en el extranjero mientras Marcos Lorenzo daba sus primeros pasos políticos yendo de concejal en una lista municipal. La posibilidad de hacer realidad el anhelo de dos niños fue tomando cuerpo a medida que cayeron los años y el segundo ganó protagonismo en el gobierno local. «Era un sueño que estaba a nuestro alcance, sólo había que activarlo y empezarlo a trabajar», destaca el alto cargo del Cabildo palmero.

Un yacimiento sin muros

El Barranco de los Gomeros es un generoso escenario arqueológico ubicado cerca de una zona de costa. Los hallazgos son continuos [trozos de carbón, huesos, pequeños fragmentos de cerámica], pero pocas veces ocurre algo tan extraordinario como lo que pasó el último día de brega de la temporada 2024. «Parecía que estaba todo el pescado vendido, pero nos llevamos una gran sorpresa, o un buen sobresalto, porque el chillido que dio Lourdes se oyó en todo el municipio». Acababa de encontrar el objeto que el viernes se presentó a los medios de comunicación.

Lourdes informó entonces del hallazgo a Caamaño y la alegría se desbordó en un puñado de segundos: «Ha sido un placer y una emoción muy grande encontrar un recipiente cerámico de esta naturaleza entero, porque normalmente lo que encontramos en estas prospecciones son fragmentos», exaltó el arqueólogo a los periodistas que asistieron a la presentación en sociedad de un elemento datado entre los siglos XIII o XV.

La espectacularidad del descubrimiento es innegable, a pesar de que Lorenzo precise que en ocasiones «algo más pequeño y menos vistoso como puede ser un trozo de carbón nos aporte una información más valiosa. No obstante, es de una belleza y de un valor histórico que está fuera de toda duda», reivindica el también arqueólogo.

Del hecho de haber tenido que esconder este secreto durante casi un año, el exalcalde asegura que no «siempre es sencillo callarte una cosa como esta, pero la verdad es que la vasija apareció en un punto de difícil acceso;hay que conocer muy bien el terreno para llegar hasta ella y eso fue lo que nos dio seguridad durante el tiempo de espera», puntualiza sobre una demora que los especialistas aprovecharon para realizar labores de estabilización [el recipiente, aunque entero, presenta algunas fracturas], un dossier fotográfico, estudios del perímetro en el que apareció y un protocolo de extracción seguro.

Con toda esa avalancha de información más que registrada se preparó un operativo para ir en busca del «premio». Lourdes, otra vez, fue la que entró en la Cueva de las Jimenas. Se arrastró por un corredor de unas proporciones muy pequeñas [el techo era bajo y el ancho tampoco estaba como para tirar cohetes] y pasó de «largo» por la marca en la que supuestamente se hallaba el trofeo. «¡No está!». Esta vez no hubo grito de alegría, más bien un ataque de histeria que no duró demasiado porque enseguida cayeron en la cuenta de que el sitio que buscaban se encontraba un poco más alejado. Primero hubo que desmontar una pared y, luego, se retiraron unos materiales [pequeñas piedras y tierra] que en principio no debían haber estado allí, pero que pudieron desgajarse de las paredes. Por fortuna, todo seguía tal y como lo dejaron; de una sola pieza. Una cerámica que a juicio de Jorge Pais, jefe de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma, tiene una enorme importancia por el hecho de que «unos arqueólogos, unos profesionales han encontrado esta vasija intacta y en su contexto, mientras que el 95% de las piezas expuestas en el Museo Arqueológico Benahorita, del que también es director, «están descontextualizadas», exalta.

¿Qué se localizó en la Cueva de las Jimenas? Todo parece indicar que se trata de un recipiente con algún significado mortuorio... «Está decorado de arriba a abajo y su estado de conservación es bueno... En un primer análisis no se aprecian partículas de hollín, lo que es una buena pista, a falta de lo que digan los estudios pendientes, para avanzar en la línea de que puede ser un elemento usado para algún rito funerario», apunta uno de los valedores del proyecto Occidente.