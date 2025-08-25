El Jordán de la carpintería de ribera en Canarias

Habla y habla sin parar de un oficio al que le queda más vida como refugio de nuevos artesanos que como profesión de futuro, una actividad ancestral que empezó a conocer de crío en Lanzarote y que convirtió a Agustín Jordán (Arrecife, 1967) en uno de los referentes de la carpintería de ribera que se ensambla en Canarias. Hijo de un carpintero de ventanas y puertas, es el tercero de cuatro hermanos [«dos hembras y dos machos», dice con naturalidad»] y se le metió entre ceja y ceja desde que jugaba de niño en Puerto Naos o en Punta Mujeres, en los meses de verano, que quería construir barcos. Un día se puso a ello y como el que no quiere la cosa ya lleva 39, el último tocó mar por primera vez hace unas semanas en el litoral de Santa Cruz de La Palma. Lo bautizaron con el nombre de Bóreas y es el protagonista de una obra de teatro que hoy, a las 20:30 horas, se estrena en el Teatro Chico y que mostrará a los espectadores unas Huellas de Madera y Sal.

Algunas de las pisadas que han traído al maestro Agustín Jordán hasta aquí las explica él en una conversación sin tregua. Y es que habla con tanta pasión de lo que «soñó» ser que a uno le da cosa interrumpir uno de esos relatos en los que siempre hay margen para rescatar la curiosidad del periodista que ahora duda si ha sido una buena idea embarcarse en esta travesía. Juzguen ustedes mismos la intensidad de un relato que, en ocasiones, viene salpicado de unas texturas parecidas a las que Herman Melville trasladó en las páginas de Moby Dick. Aquí no van a encontrar el rastro del ballenero Pequod o del capitán Ahab, pero su protagonista tiene una historia que contar. Encima, además de proyectar barcos, escribe cuentos...

Agustín Jordán, uno de los carpinteros de ribera más reconocidos de Canarias / El Día

Libro 'Odina siempre' de Agustín Jordán Libro 'Odina siempre' de Agustín Jordán

Agustín Jordán tiene marcadas en su cara las vetas de los que conocen la mar, en su caso mar adentro, pero sabe de qué va a el negocio de la pesca. Creció en una familia modesta de la capital conejera siguiendo de cerca las maniobras de la flota que iba a echar sus redes a la costa africana. Eran otros tiempos. «Veía descargar las cajas de los atuneros, sardineros y de los barcos de pesca chica», rememora de una niñez en la que se convirtió en el mejor aliado, un compañero inseparable, de su hermano Isidro, cinco años mayor que él. «Me llevaba a fabricar chalupas y entonces ya tenía claro que quería hacer barquillos», repite el hijo de Agustín Jordán. Compartía nombre con su padre [murió hace dos años] y a punto estuvo de seguir sus pasos como carpintero doméstico, pero la mar tiraba más y buscó el salitre.

"Me enamoré de este oficio cuando sólo era un chiquillo y ahora lo disfruto igual o más" Agustín Jordán — Maestro carpintero de ribera

Agustín hijo estaba en bucle, obsesionado con llegar a ser un carpintero de ribera, cuando su padre lo llevó al taller del maestro Vicente Dorta para ver si le podía enseñar a trazar. Aquel encuentro no acabó en nada. El amigo de Agustín Jordán, el carpintero de puertas y ventanas, acababa de enviudar y había limitado muchísimo las horas en el taller para cuidar a cuatro hijos... El chasco fue de campeonato, pero no se rindió. Él e Isidro, su hermano, siguieron echando tardes de pesca, pulpeando y, sobre todo, moldeando barcas hasta que Agustín Jordán junior completó sus estudios en la Escuela de Arte Pedro Lasso.

El dicho de que la vida siempre te ofrece una segunda oportunidad, más o menos, se cumplió de lleno cuando Agustín empezó a aprender a trazar en el taller de Vicente Dorta. El hombre ya no estaba para demasiados trotes a la hora de transmitir sus conocimientos, pero el alumno lo veía como una especie «de dios de la carpintería de ribera en la tierra; muy pocos sabían tanto como él», idolatra no sin advertir un hecho que en el pasado era muy común en casi todos los trabajos que se transmitían de padres a hijos. «Se aprendía con la mirada [ríe]..., porque los secretos se quedaban dentro del profesor. Yo le veía hacer cosas e intentaba aprovechar esa situación de privilegio, pero nadie te explicaba los sigilos del oficio», que según él, empezaba a estar de capa caída por el auge de la construcción de los cascos de acero y de fibra. «Yo lo que quería era trazar, no reparar daños en los pesqueros que venían heridos de hacer la faena en África o de las embarcaciones de recreo», reivindica Agustín Jordán al desvelar la identidad del propietario del taller en el que, por fin, empezó a conocer la técnica del trazo. Fue en el negocio de don Rafael de León y en él estuvo tres años y pico antes de irse al cuartel. Llegó a sacar adelante un bote de seis metros y justo antes de ponerse el uniforme de marinería su hermano le dio un mensaje que cambió su existencia. «El maestro me dijo que no se te da mal; que lo vengas a ver cuando acabes las mili...».

Una ‘mili’ pasada por agua

Casualidad o no, Agustín hizo el servicio militar en la Marina. Primero se marchó a San Fernando de Cádiz. Sí. Al mismo emplazamiento en el que hace algo más de medio año la Princesa Leonor se embarcó en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Más tarde estuvo de señalero en El Ferrol y, por último, agotó sus días en la Armada con un destino más cercano en el Arsenal de Las Palmas.

Acababa de superar los 20 años cuando ya había culminado su primer barco en solitario. Medía nueve metros y medio y aquella experiencia se convirtió en una señal para ir a una oficina de empleo y tramitar los papeles de autónomo. Un aviso que Agustín Jordán supo interpretar en su justa medida. Y es que a partir de aquella «aparición» no ha parado de dar vida a nuevos proyectos. 39 barcos armados, el mayor uno de 16 metros que se fue a Mauritania, un sinfín de cursos de formación [enseñó técnicas para construir barcos a más de un centenar de alumnos y otros seiscientos y pico adquirieron con él conocimientos sobre el trazo] y un legado que, de momento, no ha encontrado un relevo en casa. «Tengo dos hijos; uno estudió Bellas Artes y el otro ahora está empezando Historia», abrevia al abordar el porvenir que le aguarda a una actividad laboral que él trata de modernizar.

"En mi época en los talleres te contaban lo justo; había miedo a que le quitaran el puesto de trabajo" Agustín Jordán — Maestro carpintero de ribera

Hace 23 años, el mítico número de otro Jordan; el que volaba sobre las canastas de la NBA, Agustín Jordán dio su primer curso. Se ofertaron 10 plazas, hubo 14 inscripciones y al final se quedaron 12... «Ahí descubrí a un chico al que no se le daba mal esto», reflota el canario de un oficio que no ve en «peligro de extinción». De hecho, realiza una nueva declaración de amor: «Me enamoré de este oficio cuando sólo era un chiquillo y ahora lo disfruto igual o más que entonces». Sobre el «secretismo» que él vivió en primera persona en plena formación precisa que «lo que no se conoce no se puede querer; yo me he pasado una vida intentando conocer mejor todo lo que rodea a la carpintería de ribera». Nada que ver con lo que él sintió cuando aún soñaba con dar forma a su primer barco. «En los talleres nadie te quería contar más de lo debido; la gente se guardaba mucho porque existía el miedo de que llegabas para quitarle el puesto de trabajo», aclara con cierta ironía el también escritor.

Acaba de construir en La Palma su trigésimo noveno barco, es uno de los carpinteros de ribera más reconocidos del Archipiélago y no ha perdido la ilusión del chiquillo que «soñaba» con hacer realidad un oficio cuyos secretos transmite a las nuevas generaciones sin guardarse nada.

Agustín Jordán es consciente del peso que ha perdido en la actualidad un carpintero de ribera, pero él no se resiste a continuar transmitiendo sus conocimientos. «En los años 60 y 70 era una persona muy influyente en la sociedad, sobre todo, en los puertos y núcleos costeros... Él era el que te construía o arreglaba el barco para salir de pesca. Hoy, en cambio, ya no tenemos tanto valor, pero sí que existe la responsabilidad de dar a conocer la labor que hacemos. El caso de La Palma es un buen ejemplo de esa conexión con el pasado... Este es mi mundo [imparte su sabiduría en cursos que se han impulsado en Barcelona o Cartagena] y en él me siento cómodo, a pesar de que alguna vez me hayan llamado para los barcos de regatas. Eso lo he tocado poco. Nunca he tenido la tentación de meterme ahí porque aunque sí que forma parte de la carpintería de ribera, no lo es todo, sólo es una parte más... En Canarias no hace falta realizar un gran esfuerzo para mantener vivo a este sector de la artesanía, únicamente es necesario contar todo lo que sabes », concluye.