Correos suma en Santa Cruz de Tenerife 24 nuevos vehículos sostenibles a su flota de distribución

La empresa logística consolida su apuesta por la movilidad sostenible (vehículos eléctricos, híbridos y de gas natural comprimido) para el reparto de última milla. Las unidades de reparto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife son las destinatarias de las nuevas dotaciones dentro del plan de sustitución de vehículos que se irá implantando, reforzando o sustituyendo en su caso, a vehículos menos efecientes por los 24 nuevos, entre ellos, 8 furgones eléctricos y otros 16 de tecnología híbrida, distribuidos en 13 para el área metropolitana de Tenerife, 2 para el norte de la isla, 7 en el sur y 2 para La Palma.

Los 24 nuevos vehículos son de 4 ruedas y serán destinados al reparto de paquetería. Los 8 eléctricos son furgonetas ligeras, modelo Kangoo Furgón E-Tech de Renault, que cuenta con un volumen de hasta 4 metros cúbicos, 600 kilos de carga útil, 1.500 kilos de capacidad de remolcado y un sistema de apertura lateral con 1,45 metros. Dispone de 300 kilómetros de autonomía y la posibilidad de recuperar 170 kilómetros en 30 minutos gracias a su batería de 45 kWh y al cargador de 80 kW en corriente continua, lo que supone una media 12.000 kilómetros al mes.

En cuando a los 16 de tecnología híbrida la Ford Transit Custom ofrece un consumo medio bastante eficiente para su categoría. Equipadas con el motor 2.5 L híbrida enchufable (PHEV), estas versiones tienen un consumo promedio de 5,4 litros por cada 100 km.

Puntos de recarga

El la provincia deSanta Cruz de Tenerife se dispone de 27 puntos de recarga. Estos puntos de abastecimiento eléctrico se gestionan aplicando una gestión dinámica de la potencia que permite una recarga de los vehículos sin comprometer el de los centros de trabajo, programándola para los períodos de menor consumo y un reparto automático de la potencia disponible ante la demanda.

Con la adquisición de estas 24 unidades para el transporte de paquetería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la medida que la sustitución se producirá escalonádamente, la capacidad de carga podrá aumentar hasta los 25.200 kg. en los momentos de mayor producción, lo que facilita la distribución de los envíos en la zonas destinatarias de los vehículos, dada la creciente demanda del ecommerce para la adquisición de bienes de consumo.

Correos se consolida con esta nueva incorporación como una de las mayores flotas "cero emisiones" y ECO del sector de la distribución en España, con más

de 4.000 vehículos sostenibles --eléctricos, híbridos y de gas natural comprimido--, cerca del 25% del total de su flota de reparto para fin de año, por lo que estará preparado para seguir prestando el servicio en todos los núcleos de población, respetando las restricciones establecidas, al mismo tiempo que avanza en su objetivo de conseguir que en 2028 el 25% de su flota de reparto sea eléctrica y el 50% esté basada en tecnologías alternativas.