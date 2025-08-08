El barco que no corría, volaba: 45 años del primer viaje del jetfoil en Canarias

El 7 de agosto de 1980, hace ahora 45 años, el Princesa Voladora unió Gran Canaria y Tenerife revolucionando la conectividad de las dos islas capitalinas. Tras él, llegaron el Princesa Guayarmina y Princesa Guacimara, y más tarde, el Princesa Dácil y el Princesa Teguise, los jetfoil de la empresa Transmediterránea que fueron conocidos popularmente como ‘la cuca volona’, recorrían la distancia entre las dos ciudades en 80 minutos y protagonizaron campañas publicitarias tan potentes que casi medio siglo después continúa presente en el imaginario canario, como el eslogan ‘No corre, vuela’.

Coincidiendo con este aniversario, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología celebró ayer un pequeño homenaje a estos buques con una presentación por parte del historiador Carlos Díaz Lorenzo y la presencia del viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, el gestor en Canarias de Acciona, Arturo Rodríguez, y el presidente de la Asociación Canaria de Cultura Marítima, Accumar, además de una amplia representación de los sectores portuario, del transporte marítimo y económico de Gran Canaria.

Carlos Díaz Lorenzo fue el encargado de hacer un repaso a la historia de estos barcos y su impacto en Canarias y afirmó que «el jetfoil fue uno de los grandes hitos de la historia del transporte marítimo de Canarias», tan solo «cinco años después de que se hubiera producido otro de los grandes hitos, que fue la incorporación de los ferries de procedencia finlandesa ciudad de La Laguna y la villa de Agaete».

Modernidad

Estos buques, añadió, fueron «un signo de modernidad del transporte marítimo de Canarias» hasta que con el paso del tiempo terminó su ciclo y dejaron de operar. En ese sentido, el historiador señaló que tras «una serie de circunstancias, no supo adaptarse a los tiempos y la competencia que ya empezaba con los catamaranes de alta velocidad marcó el final de su existencia». También influyeron los numerosos accidentes que tuvieron estas embarcaciones con cetáceos en sus trayectos entre islas, lo que no solo supuso un impacto negativo al ecosistema marino, sino que ocasionaba perjuicio físico entre sus pasajeros.

Uno de los jetfoils saliendo de La Luz junto al crucero 'Royal Clipper' en 2001 / José Pérez Curbelo

Díaz Lorenzo tiene claro que los incidentes producidos durante los 25 años que conectó Gran Canaria y Tenerife, aunque hizo pruebas para unir otras islas, «no restan la importancia que tuvo el Jetfoil desde que apareció hace 45 años».

Pese a que ningún otro barco ha unido en un tiempo tan corto las dos islas capitalinas, aunque se acercan, «el transporte marítimo entre capitales y con las demás islas está perfectamente cubierto por los catamaranes de construcción australiana que combinan alta velocidad, elevado confort y capacidad para llevar coches, vehículos y carga rodada», una carencia fundamental que tenía el Jetfoil.

Puente aéreo

También influyó en el final de la trayectoria de estos barcos en el Archipiélago la aparición de los puentes aéreos de Binter, que fue restando clientes al Jetfoil, unos barcos que, por otro lado, «tenía costes de explotación bastante elevados» y altas exigencias para su mantenimiento, entre otros factores.

Además de la intervención de Carlos Díaz Lorenzo, que siguió muy de cerca el devenir de este medio de transporte desde su aparición hasta el último de sus viajes, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología mostró en un rincón de la planta baja una maqueta de uno de los barcos que ‘volaba’ entre las islas, así como varias fotografías, imágenes y reproducciones de campañas publicitarias de la compañía Transmediterránea para promocionar estos viajes.

El historiador Carlos Díaz Lorenzo, durante su intervención / J.PEREZ CURBELO

El viceconsejero de Turismo de Canarias, José Manuel Sanabria, destacó que el jetfoil «fue una revolución en la comunicación interinsular», ya que supuso «la aproximación a dos capitales que tenían problemas de conectividad», y para ello, recordó el eslogan ‘De centro a centro sin rodeos’ que durante un tiempo se utilizó para captar pasajeros.

Sanabria reconoció que en este momento no existe ningún proyecto tecnológico que ofrezca los mismos servicios y en el mismo tiempo que los jetfoil, si bien «los barcos de hoy en día, tanto desde Las Palmas de la Canaria como desde Agaete y Santa Cruz de Tenerife están resolviendo perfectamente ese problema de conectividad y están durando prácticamente lo mismo, más los aviones que conectan las islas permanentemente».

Ejemplo

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, aseveró que el jetfoil fue un «ejemplo» en los años 80 de la importancia de la conectividad de las islas y «marcó un antes y después» en la comunicación entre las dos islas capitalinas.

Calzada aprovechó su intervención para hacer una «defensa de la conectividad» e hizo un llamamiento para «no dar un paso atrás nunca, porque en esta tierra todo entra por el mar, por los puertos» y eso hay que «defenderlo frente a todo y a todos», por lo que «todo lo que suponga un ataque a la conectividad marítima, hay que combatirlo».

La presidenta de la institución portuaria aseguró que en este momento hay sobre la mesa varios proyectos para implementar las conexiones marítimas entre islas, «aunque no es tan fácil encontrar esas ventanas de conectividad». En este sentido, apuntó que «hay dos navieras ahora mismo, como son Fred Olsen y Armas que cumplen esa misión», pero «han puesto sobre la mesa distintas opciones, entre ellas el hidroavión». De hecho, agregó, «hay una empresa que está interesada y que está pidiendo permisos, pero son rutas más turísticas que para el traslado de los canarios».

Anécdotas

Los 25 años de travesías del jetfoil en Canarias dejaron atrás multitud de anécdotas y Carlos Díaz Lorenzo compartió varias de ellas, como cuando se tuvo que retirar la campaña ‘De centro a centro sin rodeos’ por la proximidad del accidente aéreo en el aeropuerto del norte de Tenerife, o cuando se quedó parado uno de los barcos en plena travesía ocasionando el malestar físico a sus pasajeros.

También habló de cuando el sindicato de pilotos de aviones reclamó, sin éxito, que debían ser ellos quienes manejaran estas embarcaciones en vez de marinos mercantes.

Además, destacó el papel fundamental que jugaron estos barcos como extensión del Parlamento y del Gobierno de Canarias, con reuniones que se celebraban a bordo en los trayectos entre islas de los gobernantes del momento.

Como curiosidad, una de las fotos escogidas para la pequeña exposición habilitada por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología se mostraba a un grupo de pilotos de los jetfoils, entre quienes se encontraban los jovencísimos Julio Bonis y Lorenzo Suárez.