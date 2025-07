Ernesto Méndez: «El Enano es Enano toda la vida»

Ernesto Méndez vive la Danza de los Enanos desde fuera por primera vez en 40 años. Hijo de Enano, siguió la estela de su padre. En el año 2000 se estableció la jubilación del participante a los 50 años, que luego se derogó. El Mbappé de los Enanos -fue el número 1-, decidió hacer un alto, al menos por ahora

En una de las mesas del bar que se localiza frente a La Marquesina, junto a la calle Real de la capital palmera, Ernesto Méndez (Santa Cruz de La Palma, 1968) sienta cátedra, que recurre al mundo de la Comunicación para contar que lleva toda su vida vinculado a la Bajada, y en particular a la Danza de los Enanos. «Yo empecé con prensa escrita y cuando solo estaba Radio Cadena Española y Radio Nacional de España. Después los Enanos se retransmitieron por Antena 3 y luego pasaron a Televisión Canaria».

Junto a Ernesto, otro palmero de pura cepa, Jaime Raúl Felipe González. «Felipe y González son apellidos», aclara consciente de que trae al recuerdo al expresidente socialista del Gobierno español; participó en la Danza de los Enanos en los años 2000, 2005, 2010 y 2015. «Yo soy hijo de Nano y el primero que no heredó cuando era habitual que se transmitía de padres a hijo», cuenta Antonio Pablo Pérez Concepción, para todos en La Palma, Antonio Campana hijo. «En 1990 yo fui al único hijo que no cogieron y no pude seguir la tradición porque se inventaron las oposiciones para ser enano», se lamenta.

El añadido de Campana es por el negocio familiar que regenta, uno de los pocos establecimientos de toda la vida que quedan en Santa Cruz de La Palma, pone en valor Ernesto Méndez.

«Yo no he bailado los enanos nunca, pero siempre he estado ayudándolos; mi padre sí que los bailó ocho veces, contando las salidas excepcionales que se hicieron con motivo de las visitas de Franco y el rey Juan Carlos», añade Antonio.

Baile de los Enanos en la Bajada de La Palma / Arturo Jiménz

Ernesto Méndez presume también de ADN palmero: «mi padre comenzó en 1955 y se jubiló en 1985». «Me iba a ceder el puesto a mi en 1990», interviene Antonio.

Traen otra anécdota que no pasó desapercibida cuando el padre de Ernesto dejó vestirse a Sindo. «Antiguamente los suplementes no se vestían de Enano, y dejaron bailar a Sindo, un señor que era mayor, que era suplente y un incondicional de la danza; un pintor del ayuntamiento que limpiaba el local, hacía las paellas... siempre trabajó para que todo estuviera a punto».

Si alguien puede decir que ha vivido los Enanos de La Palma con el alma y con el cuerpo. Su vida ha estado unida de forma indisoluble a la Danza de Los Enanos, uno de los emblemas culturales y sentimentales más profundos de la Bajada de la Virgen. A los 7 años ya acompañaba a su padre a los ensayos nocturnos y veía a Don Domingo Santos dirigir al piano las notas inmortales de La Polca. A los 16 años, en 1984, cumplió su sueño: entró oficialmente a formar parte de la danza; la inscripción se hace el año anterior a la Bajada, en 1985.

Hijo de Ernesto Méndez, también enano veterano entre 1955 y 1980, lo suyo parecía marcado por la herencia y por el corazón. Su padre le había enseñado que bailar Los Enanos no son cuestión de físico, ni de fuerza, sino de cabeza y amor por la tradición. «Esto es mental. Sin la cabeza y sin el calor del público palmero, no hay enanos posibles», asegura.

En el año 2000, una norma municipal prohibió a los mayores de 50 años seguir bailando. Aunque Ernesto no lo sentía necesario, esta Bajada decidió aceptar esa «jubilación anticipada» como una despedida digna después de casi dos décadas bailando de forma ininterrumpida. «Fue como cuando te dicen que debes jubilarte, aunque no quieras. Lo asumí con paz y no volví». Posteriormente, el Ayuntamiento rectificó aquella norma. Pero para entonces, Ernesto ya había cerrado ese capítulo de su vida. Al menos por ahora.

«El que es enano lo es toda la vida, aunque no baile. Como el futbolista que se retira, pero sigue siendo futbolista para siempre». Ernesto ha sobrevivido a varias generaciones dentro de la danza. Empezó junto a los amigos de su padre. Después vio cómo los compañeros de su quinta, muchos de ellos fallecidos prematuramente, fueron desapareciendo de las filas. Ha sido testigo del relevo de cuatro generaciones de enanos. De aquellos que conoció en los años 80 y 90, pocos quedan en pie. «Cuando veo las fotos, veo a los muertos. La mayoría ya no están».

En su vida, los Enanos son su memoria afectiva, sus amigos, sus ausencias y sus lágrimas. Así lo confiesa, emocionado, al recordar las entrevistas recientes que ha concedido. «A veces me dicen que me ven como el último de esa estirpe. Puede que lo sea. He enterrado generaciones completas».

Para Ernesto Méndez, los Enanos no son un simple espectáculo. «Esto es parte de la vida, de la fe, de la manera de ser palmero. No se puede entender la Bajada de la Virgen sin entender lo que es sentir ser enano». Católico practicante, afirma que la Bajada es para él un acto de devoción tanto como un motivo de orgullo cultural. «La llegada de la Virgen es lo más importante, es la emoción que no se explica con palabras». No le gustan las exageraciones. No se considera friki de la tradición, ni un nostálgico desmedido. Es crítico con todo, sobre todo consigo mismo. Pero al hablar del público palmero, la emoción le traiciona. «Tú puedes bailar para 10.000 personas en Santa Cruz, pero no es lo mismo. Aquí te mira quien conoce tu vida, quien ha esperado cinco años para verte, quien sabe lo que has sufrido. Eso te da fuerza para resistir lo que sea».

Trabajó como empresario desde muy joven, desde 1986, y ahora disfruta de su jubilación. Vive tranquilo, sereno, lejos del foco, pero siempre vinculado emocionalmente a la Bajada. Ernesto Méndez lo resume sin dramatismo, pero con orgullo:

—Yo soy Enano. Aunque no baile, lo seguiré siendo hasta el final.