Pasión por los bailes de la Bajada de El Hierro: entre chácaras, pitos y tambores

Carmen Fernández es miembro de la Agrupación de bailarines de El Golfo de Frontera y lleva más de 30 años entre chácaras, pitos y tambores. A sus 14 años, edad mínima para participar en la Bajada de la Virgen de los Reyes dada la dificultad del trayecto, rindió homenaje por primera vez a su Patrona. Se inició en el arte de bailar por tradición familiar. "Mi bisabuelo bailaba y a mí, desde bien pequeña, me llamó la atención la manera en la que el pueblo se unía para festejar a la llegada de la imagen", cuenta.

Aunque sus primeros pasos no los dio en la Agrupación de El Golfo. Aprendió a bailar de la mano del grupo folclórico Juapira. De hecho, su actual familia de baile nace en 2005 de la unión de esta primera agrupación con Tejegüate, otro grupo folclórico del pueblo. "Al principio me resultaba un poco complejo, pero me enseñaron los pasos que se correspondían con cada toque para bailar bien", recuerda Fernández. Estuvo un año entero ensayando y, cuando consiguió manejar de lleno la situación, acudió a su primera Bajada. Desde entonces, espera cada cuatro años la ansiada fecha para honrar a la Virgen de los Reyes y, a sus 48 años, continuar bailando.

Su hijo, que está a punto de cumplir 9 años, también se ha iniciado en la costumbre familiar. "Él toca el pito, el tambor y también baila", relata Fernández como madre orgullosa. Y a pesar de que no puede participar aún la Bajada por la edad, sí que lo hará en las fiestas del pueblo que suceden después del gran día.

Mucho ensayo

Orlando Padrón es el presidente de la Agrupación de Bailarines El Golfo y señala que, aunque la Bajada ocurre cada cuatro años, el baile nunca descansa. "Nosotros tenemos once fiestas cada año y eso nos permite estar continuamente ensayando para el gran momento", aclara. No obstante, matiza que, por muchas veces que practiquen, los nervios siempre están a flor de piel.

Padrón está a punto de vivir su tercera Bajada como presidente y apenas se lo cree. Recuerda el momento tan duro que vivió hace cuatro años cuando la edición fue suspendida por la pandemia, a causa del Covid-19. "Pienso en toda esa gente que vivió la bajada del 2017 sin saber que era su última y aún me resulta difícil de asimilar", revela. Ahora, que han pasado 8 años desde la última vez, está especialmente emocionado. Pero admite que, los momentos previos a la celebración, los vive con mucha presión.

El arte de tocar

Y es que además de ser presidente, Padrón también toca el tambor. Pertenece a las 147 personas que forman parte de la Agrupación de El Golfo. Se adentró en el mundo del baile desde muy pequeño, a los doce años. "Recuerdo que vino una agrupación al colegio y como mis amigos participaron en la actuación yo también quise formar parte. Ahí es cuando se me despertó el gusanillo", narra. Al principio solo bailaba. Su padre le había comprado un tambor cuando comenzó en el grupo folclórico, pero nunca lo llegó a usar en un acto. "Sólo puede tocarlo en los ensayos porque cuando había algún evento necesitaban que yo estuviera de bailarín y tenía que respetar la decisión de la directiva", explica.

Años más tarde, comenzó a tocar, pero el instrumento era demasiado pequeño y tuvo que comprarse uno nuevo. "Ahora tengo ese tambor en mi casa y es un bonito recuerdo de mi infancia", apunta. El instrumento que ahora usa está hecho a mano por Maso, un artesano, según Padrón, que todo el mundo conoce y que se ha encargado de transmitir su legado a otros isleños.

El gran día

El día de la Bajada es el más esperado para los herreños. Y la casa de los Fernández no iba a ser menos. La noche anterior al gran día, la familia comenzará con los preparativos de la comida y la vestimenta típica. "Hay que dejarlo todo impecable y, aun así, es imposible dormirse pronto por los nervios", apunta Fernández. Hay quienes, por promesas o fuerza, salen desde La Dehesa, pero no todos los bailarines pueden acudir a la salida. "Hemos llegado a un acuerdo para que seis parejas de cada pueblo puedan salir desde el Santuario de la Virgen de los Reyes", explica. Ellos, en cambio, se encontrarán con la imagen en Cruz de los Reyes.

A las 6 de la madrugada saldrán desde la iglesia de su pueblo con sus compañeros de baile y, junto a San Lorenzo —patrón de la Frontera—, subirán la cumbre para alcanzar uno de los momentos más destacados de la celebración, la Venia general. Allí, los pueblos de la Isla entera se unen para ofrecer, cada uno, una venia única en señal de agradecimiento a su Patrona. Tras una misa, tendrá lugar la famosa "tendida de manteles". "Es verdad que cada uno come con su familia, pero al final siempre acabas repartiendo y compartiendo con los demás y esa es un poco la esencia", matiza la herreña. Y entonces, llegará el momento más esperado para El Golfo: Salir de la raya El Cepón con su Madre Amada —como los isleños se refieren a la Virgen con cariño—.

Sensaciones

"Estamos muy nerviosos y ansiosos por ver como responde el cuerpo, porque no es lo mismo andar que bailar", detalla Fernández. Aunque aclara que, como siempre ocurre, las preocupaciones desaparecerán en cuanto llegue la emoción del ambiente. "Es un subidón de energía inexplicable y acabas dando lo mejor de ti", confiesa.

Una vez que El Golfo entregue a su imagen en la siguiente raya, la de la Llanía, podrán regresar con San Lorenzo a su lugar de salida o continuar hasta Valverde. "Yo este año iré con mi hijo hasta la Iglesia de La Concepción porque le hace mucha ilusión, y allí viviremos el momento más emocionante de toda La Bajada", cuenta Fernández, refiriéndose a la entrada de la Virgen a su nuevo hogar hasta el próximo 2 de agosto.

Hasta entonces, los Fernández, al igual que el resto de participantes de la Bajada —ya no solo residentes, sino llegados de todas partes del mundo— tendrán que contener sus ganas y guardar fuerzas para caminar los 28 kilómetros que recorre El Hierro. Una fecha que, sin duda, es la más ansiada hasta ahora en la Isla del Meridiano.