Un pique entre Sabinosa y El Pinar le ponen pimienta a la Bajada herreña

No hay edición en la que no se produzca un rifirrafe en alguna de las rayas, un momento de tensión que en esta ocasión aflora semanas antes del día grande de la LXXI Bajada de la Virgen de los Reyes. Lo que no tendría que ser más que un pique entre bailarines ha evolucionado a la categoría de conflicto en las últimas horas. Y es que, si nadie le pone remedio, los instantes previos a la entrega de la imagen mariana entre los representantes de Sabinosa y El Pinar no parece que vaya a ser demasiado amable. Este fue uno de los puntos que se hablaron en el encuentro que ayer se celebró en el Cabildo de El Hierro. La excusa era aclarar aspectos vinculados al Plan de Autoprotección, pero el malestar por el relevo en Binto, en el que Sabinosa entrega a El Pinar, generó más de un comentario en la reunión entre Alpidio Armas, presidente insular, alcaldes e integrantes de los grupos que acompañan a la virgen: Sabinosa, El Pinar, Norte, Isora, San Andrés y Lemus de la Villa de Valverde.

Que el próximo 5 de julio se van a vivir instantes de cierto acaloramiento en los 28,7 kilómetros que separan el Santuario de la Virgen de Nuestra Señora de los Reyes y la Iglesia Matriz de la Concepción, ya en Valverde, es una realidad que nadie parece discutir. El gobierno insular está mediando para que la fiesta acabe bien, pero a día de hoy existen indicios que apuntan a una larga jornada sabatina repleta de sobresaltos.

La única duda no es saber si habrá buenas o malas caras cuando se produzca el cambio entre Sabinosa y El Pinar, hay otras cuestiones que están «envenenando» un entorno que se inclina por la idea de que después de tanto tiempo de espera –con los efectos de la pandemia en medio– lo que ahora toca es honrar a la Señora y dejar de lado esas rencillas; que ya habrá tiempo de ordenar el patio con un congreso postbajada, porque éste no es un conflicto nuevo sino que se ha ido encalleciendo durante años. «Ahora no es el momento», apuntala un herreño neutral.

«Que comience tu Bajada»

Todo arranca en elSantuario de la Virgen de los Reyes, justo en el corazón del Parque Nacional de La Dehesa, donde Sabinosa iniciará el ritual con una venia a la virgen camino de la Cruz de los Reyes. En sus muros blancos la inmaculada pasa de manos de los pastores a las autoridades insulares, que la conducen en silencio hasta La Piedra de los Regidores. Todo está listo para que Carmen González la de Sabinosa pronuncie una loa que culmina con una frase que es el principio de todo: «Que comience aquí tu Bajada».

El desencuentro entre Sabinosa y El Pinar es viejuno, pero en las últimas fechas se ha recrudecido con unas limitaciones que no han gustado a las partes. La entrega, si todo va bien, se producirá en Binto, pero los portavoces de Sabinosa anuncian una protesta que dejará en silencio a la romería: ni tambores, ni chácaras, ni pitos... Todo esto puede generar un retraso que está alimentando un debate interno entre los organizadores porque se quiere evitar que la procesión llegue de noche a Valverde. La negociación está abierta, pero el convencimiento de que la cabecera se presentará en el cementerio capitalino alrededor de las 21:40 horas es más que un hecho. De ahí a La Concepción habría que sumar otra hora y media de marcha, es decir, que los más optimistas verían entrar a su patrona en la iglesia capitalina al filo de la medianoche. Otra de las cuestiones que se están estudiando en los encuentros previos tiene que ver con el aforo del templo donde acaba la marcha. La idea sobre la que se negocia es que en su interior no bailen los representantes de todas las rayas, entre otros motivos porque estaríamos hablando de unas doscientas parejas, sino que esa parte final la asuman los integrantes de Valverde y sólo los danzantes que vienen desde La Dehesa, es decir, los que han completado todo el recorrido.

Pero al margen de esos dimes y diretes que envuelven una celebración muy esperada por los herreños de dentro y fuera de la Isla –se estiman más de 30.000 visitantes en julio– hay un tema asociado por el plan de autoprotección que ayer por la tarde se abordó en el Cabildo. La Bajada seguirá el camino tradicional, el que bordea un depósito superior de la Central de Gorona del Viento, algo que aparece estipulado en el informe emitido por Patrimonio y Territorio para hacer cumplir la catalogación del camino como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2022. Ésa piedra ya está sorteada. La Virgen de los Reyes subirá la cuesta ubicada junto a la nueva carretera de San Andrés, pero no todos los peregrinos porque la senda es estrecha y se quiere evitar el colapso.

Así, más o menos, está la cosa en la isla más meridional delArchipiélago. Y es que las ganas de fiesta se conjugan estos días con posicionamientos que no siempre se pueden resolver en una mesa de diálogo. El ánimo está caldeado. El panorama se ha complicado y son muchas las voces que claman por la creación de un patronato de la Bajada que articule de una manera más contundente todo este tipo de situaciones: la comisión organizadora la integran en la actualidad los párrocos locales, los tres alcaldes, la Fundación Virgen de Los Reyes y el Cabildo de El Hierro, que ha tenido que cargar con la redacción de un plan de autoprotección, el arreglo del camino y la apertura de una oficina de información general ante la avalancha de turistas que se esperan en las próximas semanas. Ese punto facilitará a todos los vecinos no sólo las novedades asociadas al día grande, sino con la totalidad del calendario festivo. Lo de las rayas en conflicto, el tiempo dirá si son capaces de arreglarlo. n