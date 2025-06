La Palma y El Hierro multiplicarán su población por tres en julio

Si aún no tiene los billetes y la reserva de hotel en su poder, viajar a El Hierro y La Palma el mes que viene va a ser una misión imposible. Y es que salvo que sea Tom Cruise o se acople de urgencia en casa de un pariente o amigo, vaya despidiéndose de las bajadas hasta dentro de cuatro o cinco años. Si es tan previsor como el cliente que en 2021 se aventuró a bloquear su plaza hasta 2025 en un complejo vacacional de la isla más meridional, igual en 2029 podrá danzar al ritmo de los pitos y los tambores junto a la imagen mariana de los Reyes. ¡Suerte!

El baile de números es gigantesco, pero las posibilidades de que La Palma pase de 83.575 habitantes a 250.000 o que El Hierro progrese de los 11.646 vecinos que tiene censados [en la Isla residen habitualmente unos siete mil] a los 30.000 visitantes son más que reales. Triplicar la población constante requiere de un despliegue logístico que se lleva planificando tiempo para que todas las piezas encajen. Aquí no vale improvisar. Por citar un ejemplo muy básico, una productora de quesadillas que un día de julio cualquiera elabora 20 quesadillas va a tener que hornear 60 ante la avalancha que se acerca. Lo mismo ocurre con las rapaduras o los quesos de almendra. Todo parece indicar que los negocios van a hacer su agosto con antelación.

«En la calle se nota que hay ganas y me asusta decir la cifra, pero podemos estar hablando de que vendrán más de 30.000 personas, no creo que me equivoque mucho si digo que unas 35.000» María del Mar Suárez Armas — Consejera de Turismo, Transportes y Comunicaciones del Cabildo de El HIerro

Hace meses que en El Hierro y La Palma se dan consejos prácticos sobre el stockage básico [agua, alimento, medicamentos, productos de primera necesidad, refrescos, souvenirs...] que hay que tener en los almacenes. Los suministros no han parado de llegar en las últimas semanas –los kilos de mercancías se han multiplicado por cinco– y se han sellado un sinfín de contratos temporales de servicios: «Voy a reforzar el bar con dos camareros», comenta el dueño de un negocio de la Calle Real (La Palma).

Los visitantes que el próximo mes desembarquen en la isla más meridional del Archipiélago se van a encontrar con 20 taxis y 200 coches de alquiler

En esa misma línea se expresa la consejera de Turismo, Transportes y Comunicaciones del Cabildo de El Hierro, María del Mar Suárez Armas, quien admite que «la Isla está agitada y hoy [por el pasado viernes] ya se nota un poquito más lo que cuesta encontrar un aparcamiento». Y es que a la tradicional oleada de visitas que provocan los festejos en honor a la virgen de La Dehesa de Sabinosa hay que sumar la suspensión de la edición que se vio envuelta por la crisis del coronavirus. «En la calle se nota que hay ganas y me asusta decir la cifra, pero podemos estar hablando de que vendrán más de 30.000 personas, no creo que me equivoque mucho si digo que unas 35.000».

En el caso palmero la cosa tampoco va muy desencaminada. Los datos aún no son oficiales, pero los más optimistas apuntan que en los 708,32 kilómetros cuadrados que tiene de superficie la Isla pueden llegar a concentrarse el mes que viene 250.000 personas, es decir, 353 por cada km2. Lógicamente, no hace falta que les escriba que será completamente imposible que todas coincidan en el mismo instante [las reservas de billetes y de alojamiento se realizan en distintos periodos temporales], pero la cifra es apabullante. Si extrapolamos este dato a los 268,71 kilómetros cuadrado que mide el territorio herreño el resultado sigue siendo descomunal: 111,6 personas por km2. Pero hay un guarismo que aún es más demoledor. ¿Saben cuántos taxis hay en El Hierro? Veinte. Las plazas de coche de alquiler para las próximas semanas serán 200.

Algunos establecimientos alojativos de la Isla Bonita están pidiendo hasta 300 euros al día por personas en las fechas más señaladas

Si tenemos como referencia que El Hierro recibió 20.000 turistas en 2023 y poco más de 26.000 el año pasado, el carácter excepcional que va a tener el mes de julio ofrece pocas dudas. En el caso de la Isla Bonita, el acumulado de 2024 fue de 120.000 visitantes. «Los números de entrada de personas tienen muchas interpretaciones porque no están conectados con una reserva hotelera», avisa Suárez Armas. «Muchos regresan a la casa de sus padres y en otros casos son personas que vienen de Tenerife, Gran Canaria o Venezuela a una vivienda propia en la Isla para pasar su temporada de vacaciones», dice la consejera insular herreña.

Hoy, más que nunca, la vieja coletilla salsera que apunta que aquí no hay cama ‘pa’ tanta gente es algo más que una realidad ante la escasez de camas turísticas para atender la demanda. Pero eso tiene truco. La mayoría de las 280.000 personas que van a agotar parte del verano en El Hierro o La Palma van a tirar de los lazos familiares que les une a esas islas, es decir, que pasarán las fiestas en una casa amiga en la que no queda otra que hacer hueco: donde duermen tres, en unos días van a dormir cuatro, cinco, seis... Cualquier lugar es bueno para descansar. Incluso, un garaje, un trastero, un jardín o una azotea.

En El Hierro hay 32 infraestructuras alojativas [La Frontera (16); El Pinar [10] y Valverde [6]), mientras que La Palma existen 67 [Breña Baja (15); El Paso (13); Los Llanos de Aridane (12); Santa Cruz de La Palma (10); Tazacorte (9); Fuencaliente (4) y otras cuatro en el resto de la Isla] que ofertan 780 plazas, en el caso herreño, y 6.428 camas, en el palmero. En total, si tenemos en cuenta el auge que ha tenido la vivienda vacacional en el territorio cuya capital es Valverde, podemos estar hablando que la capacidad alojativa puede incrementarse hasta las 3.700 plazas.

Otro dato, que no es oficial a la espera de que en las próximas horas Ashotel haga público sus estadísticas, pone de manifiesto el malestar de muchos clientes que han intentado realizar una reserva y se han encontrado con unos precios abusivos para las fechas claves de las Fiestas Lustrales en Honor a la Virgen de las Nieves: hasta 300 euros al día por persona se piden por dormir en un régimen de turista. Además, en algunos negocios se exige que la reserva no puede ser inferior a los cinco días. Una cantidad que si tenemos como referencia que el ingreso medio por habitación diario en La Palma es de 46,54 euros [en el caso de El Hierro 36,85 euros], la factura de las jornadas señaladas en rojo en el calendario festivo se ha multiplicado por seis. No obstante, desde Ashotel indican que la subida generaliza en los negocios hoteleros de sus asociados durante este calendario sólo oscila de un 10 a un 20%. El desfase entre las partes parece algo más que significativo, pero cuando la demanda es insuficiente aparece la picaresca.

En cuanto a las cifras que manejan las empresas especializadas en el traslado de pasajeros, el balance es muy grueso. Binter, por ejemplo, oferta para el mes de julio hasta 49.000 asientos en las 690 operaciones que va a realizar con La Palma y El Hierro. En cuanto a los enlaces marítimos se refiere, en este mismo periodo la compañía Fred. Olsen va a mover a 119.000 personas en 222 conexiones, mientras que Naviera Armas pondrá a la venta 80.000 pasajes en 126 rutas. ¡Una locura!

La Palma

· Población.- 83.575 personas.

· Previsión de visitantes.- 250.000 personas.

· Plazas que oferta Binter.- 32.000 personas.

· Vuelos de Binter.- 456.

· Plazas que oferta Fred. Olsen.- 42.000 personas.

· Conexiones marítimas de Fred. Olsen.- 134.

· Plazas que oferta Armas.- 43.000 personas.

· Conexiones marítimas de Armas.- 68.

El Hierro

· Población.- 11.646 personas.

· Previsión de visitantes.- 30.000 personas.

· Plazas que oferta Binter.- 17.000 personas.

· Vuelos de Binter.- 234.

· Plazas que oferta Fred. Olsen.- 77.700 personas.

· Conexiones marítimas de Fred. Olsen.- 88.

· Plazas que oferta Armas.- 37.000 personas.

· Conexiones marítimas de Armas.- 58.