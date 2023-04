El presidente del Partido Popular de Canarias y candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez ha afirmado este sábado que “nuestras Islas están tan lejos del Gobierno de Sánchez como El Hierro del Ejecutivo de Ángel Víctor Torres”.

Así se expresó el líder de los populares de Canarias durante su intervención en el acto de presentación de las candidaturas de su formación al Parlamento regional, Cabildo y a las tres alcaldías de la isla de El Hierro, en el que también participaron el vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, y el presidente del PP herreño y candidato al Parlamento regional por la circunscripción insular, Juan Manuel García Casañas.

Domínguez considera que Torres “vive alejado” de la realidad y de las auténticas necesidades de El Hierro y sus habitantes, y lamentó que “mientras en Canarias se abre un debate para abordar la sobrepoblación, la Isla se esté despoblando”. “Es inadmisible que Torres se haya negado a negociar con las compañías aéreas y navieras que operan en el Hierro para hacer frente a los serios problemas de conectividad que presenta la isla, no puede ser que Torres hable de un éxito rotundo en su gestión en Educación cuando Valverde sigue a la espera de la apertura de un centro de primaria”, indicó.

Al respecto, el candidato popular a la Presidencia del Gobierno de Canarias aseguró que “hay mucho por hacer” para lograr que El Hierro sea “una tierra con futuro”, “en la que los jóvenes no se vean obligados a emigrar a otras islas o a la Península en busca de oportunidades para continuar sus estudios o trabajar”, y culpó a las distintas administraciones públicas de fomentar la “doble insularidad” que, desde hace años, “está pasando una factura muy elevada a los herreños”.

“Creo en las posibilidades de esta Isla, en su potencial, en la economía azul, en la ampliación de su oferta turística de calidad desde la sostenibilidad, respetando al medioambiente, en una educación de 0 a tres años gratuita gestionada desde el ámbito autonómico, en una Formación Profesional que cuente con un centro integrado y que también se ocupe de formar a una sociedad digitalizada”.

Domínguez insistió en la necesidad de “apostar decididamente” por “el maltratado” sector primario, que “merece protección, cuidados y atenciones, porque Canarias no es solo sol y playa, también es tomates, plátanos, piñas, papas, cherne, mero o viejas; es leche o gofio, y nuestra obligación no es ayudar al sector a sobrevivir, pasa por lograr que más de 500 familias que viven del cultivo y producción de la piña tengan un gobierno que les cuide y proteja, sin dar limosnas”.

"No creemos en la caridad, creemos en el trabajo, en el esfuerzo, el empleo y el desarrollo económico de El Hierro”, sentenció Manuel Domínguez.

“Son situaciones – prosiguió- que tenemos que corregir cuanto antes, y para ello, desde el PP trabajamos con dedicación y responsabilidad. Si los herreños nos ofrecen su confianza el próximo 28 de mayo, este abandono constante que padece la isla se podrá revertir, porque cuando el PP se compromete, cumple, como hemos demostrado en todas las instituciones en las que gobernamos”.

Pedro Rollán: “El Hierro debe tener todos sus derechos garantizados, y las administraciones públicas la obligación de proporcionarlos”

Por su parte, el vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, indicó que los 12.000 habitantes de El Hierro deben tener todos sus derechos garantizados, y las administraciones públicas la obligación de proporcionar los mejores servicios como los que pueda tener la ciudad más importante y más poblada de España.

“La Canarias que conozco, El Hierro que he visto no es el del Tito Berni, ni el de su sobrino. Torres empezó a hacer ceses por supuesta pérdida de confianza, pero olvidó su obligación de ser el baluarte de la transparencia y ejemplaridad en algo tan importante como el servicio público. Apartó al sobrino pero mantuvo al tío en el Congreso de los Diputados por si, con un poco de suerte, la cosa escampa y no salta por los aires. Torres tiene que dar muchas explicaciones”, apostilló.

Rollán señaló que Canarias y el resto de España necesita un cambio de rumbo político. “La credibilidad del Psoe es nula, no hay socialistas buenos y malos, hay socialistas que solo piensan en sus intereses y en el beneficio de sus siglas para garantizar a Sánchez en La Moncloa. No necesitamos un gobierno con 22 ministros, en un contexto en el que todos sin excepción tenemos que apretarnos el cinturón menos el que se baja continuamente del falcon”, indicó.

El vicesecretario nacional del PP comentó que por los “desméritos” de Sánchez y por la “complicidad” de los socialistas que tienen responsabilidades en las distintas administraciones públicas, “el Psoe merece un castigo, del mismo modo que los españoles y los herreños merecen una oportunidad”. “Hay formas de gobernar mejor, de ser respetuosos, de no mentir, no perseguir, no señalar, no insultar, de ser humilde lejos de la soberbia, de trabajar y escuchar a la gente, en vez de utilizarla”, concluyó.

Juan Manuel García Casañas: “Un nuevo modelo de Isla, es posible”

Durante su intervención, el presidente del PP de El Hierro y candidato al Parlamento regional, Juan Manuel García Casañas, defendió un modelo de isla “a la altura de las necesidades de los herreños para poner fin a las graves carencias existentes desde hace años; un modelo que defienda una sanidad digna y políticas sociales que garanticen el presente y futuro de nuestros mayores”, reivindicando la creación de una residencia en La Frontera, así como la rehabilitación de las existentes en El Pinar y Valverde e impulsar mejoras en los centros de día, con mayores recursos para garantizar sus servicios.

García Casañas relató que entre los principales objetivos de su formación figura el impulso de las conexiones marítimas y aéreas para cubrir las necesidades de la población, de los empresarios que desarrollan su actividad en El Hierro y del sector turístico; así como impulsar las leyes del suelo para permitir nuevas inversiones que generen empleo y para que los herreños puedan desarrollar un proyecto de vida “con garantía”.

“Un modelo de isla –prosiguió- que recupere las inversiones, en la que exista un apoyo certero al turismo, a la industria y a la educación, en todas sus vertientes; no solo a nivel de infraestructuras, también en la diversidad de la oferta educativa y en las necesidades de los estudiantes y sus familias”, concluyó García Casañas.