Turismo de La Gomera está presente en la feria 60 Plus Mässan de Karlstad. Se trata del mayor punto de encuentro dedicado al segmento sénior que tiene lugar en Suecia, con el objetivo de proporcionar información y ofertas sobre destinos que pueden resultar de interés para este grupo de visitantes.

Las ferias "60 plus" son eventos de carácter anual que se celebran en diferentes lugares del país, y que están dirigidos específicamente a personas mayores de 60 años. En concreto, la 60 plus de Karlstad se lleva a cabo en el centro de exposiciones de la ciudad sueca de Karlstad, un espacio que permite exhibir una amplia variedad de productos y servicios relacionados no solo con viajes, sino también con salud, ocio y bienestar, entre otros temas.

Durante los dos días de exposición, los cerca de dos mil visitantes tienen la oportunidad de conocer y explorar la oferta de alrededor de 80 expositores, disfrutando de una extensa programación de entretenimiento, que incluye conferencias, actividades de animación, sorteos y ofertas exclusivas.

Con la participación de La Gomera en este evento se pretende difundir sus principales atractivos a potenciales clientes. Así, en el transcurso de la visita, se realizan reuniones con agencias, turoperadores y prescriptores con el fin de transmitir información vinculada a la oferta turística, alojativa, cultural y de ocio, haciendo especial hincapié en actividades al aire libre como el senderismo y la observación de aves.

Según una encuesta realizada por la Asociación Sueca de Viajes, un 42% de los mayores de 60 años prefieren vacacionar en la naturaleza, mientras que un 34% optan por viajes culturales. Asimismo, la actividad al aire libre más elegida por los mayores en Suecia es el senderismo. También son populares la observación de aves, la fotografía y la botánica. De igual modo, un estudio de la Agencia Sueca de Turismo indica que el 68% de los suecos mayores de 55 realizan al menos una actividad al aire libre a lo largo de sus vacaciones.

Teniendo en cuenta estos datos, el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo insistió en la importancia de fortalecer acciones promocionales con este sector para consolidar a un segmento de turista caracterizado por generar un gasto mayor que el del resto de mercados y una estancia superior a la media, especialmente en periodos vacacionales de baja demanda. Además, la llegada de turistas procedentes de Suecia se facilita al contar con una ruta chárter y otra regular que opera entre los aeropuertos de Karlstad y Gran Canaria.

Cabe destacar el clima, la tranquilidad y el medio natural como tres de los atractivos por los que los suecos eligen La Gomera como destino de vacaciones. Asimismo, este nicho cuenta con una especial motivación por interactuar y relacionarse con la gastronomía local, el pequeño comercio y el estilo de vida de la isla, además de “un fuerte compromiso con la sostenibilidad”, por lo que, “en definitiva, es un turista que contribuye tanto a fomentar la economía del territorio como a preservar los valores de una región declarada Reserva de la Biosfera”, detalló Curbelo.