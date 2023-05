Polonia vuelve a estar en el punto de mira de la Comisión Europea. Esta vez por una nueva ley promovida por el Gobierno que lidera el partido Ley y Justicia (Pis), que crea un comité especial para investigar la influencia rusa con potestad para prohibir a ciudadanos ocupar cargos públicos durante 10 años. Veinticuatro horas después de que el Gobierno de Joe Biden lanzara la voz de alarma, Bruselas recoge el guante y se suma al mensaje de preocupación de Washington. "Es una cuestión que preocupa" y "la Comisión Europea no dudará en tomar medidas si la ley entra en vigor", ha avisado este martes el comisario de Justicia, Didier Reynders, a su llegada al consejo de ministros de Asuntos Generales.

Pese a las dudas de los juristas, el presidente Andrzej Duda promulgó este pasado lunes la ley que, aunque ha sido remitida ante el Tribunal Constitucional para su evaluación, entrará en vigor. La norma ha generado mucha controversia y preocupación a ambos lados del Atlántico. Nada más conocerse la nueva propuesta de ley, que crea un comité especial para investigar la influencia rusa en la seguridad interna de Polonia entre 2007 y 2022, el Gobierno de Estados Unidos lanzaba la voz de alarma.

"Nos preocupa la nueva legislación polaca que podría utilizarse indebidamente para interferir en las elecciones de Polonia. Podría usarse para bloquear la candidatura de políticos de la oposición sin el debido proceso", declaraba este lunes el portavoz del secretario de Estado de EEUU. Los detractores de la ley reprochan que la nueva comisión podrá dictar unilateralmente decisiones de inhabilitación sin intervención de los tribunales lo que convertirá a este órgano en un aparato extrajudicial políticamente controlado que no rendirá cuentas y que podría utilizarse para socavar a la oposición.

"Sin un juicio justo"

Se trata de una preocupación que también planea en Bruselas. "Esta nueva ley suscita la preocupación de que pueda utilizarse para afectar a la posibilidad de que las personas se presenten a cargos públicos, sin un juicio justo", ha manifestado la Comisión Europea en un comunicado tras exponer a los ministros de asuntos europeos sus preocupaciones. "La Comisión analizará la legislación, pero no dudaremos en tomar medidas si es necesario, porque es imposible aceptar un sistema así sin acceso a la justicia, a un juez independiente", ha añadido Reynders.

"No vamos a dudar a la hora de tomar medidas inmediatas si lo consideramos necesario", se ha sumado la vicepresidenta responsable de los valores europeos, Vera Jourová, tras la reunión de ministros. Según ha explicado, el asunto ha sido mencionado "brevemente" durante la reunión aunque dado que no forma parte del artículo 7 del Tratado, el botón nuclear que permite llegar a retirar el derecho de voto en el Consejo a los países que vulneran los valores del artículo 2 del Tratado, no se ha abordado.