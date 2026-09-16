Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinada una canaria en MéxicoTiempo en CanariasProgramas ULL - MorelosComedores escolaresCayuco en CanariasAfectados por la erupción del Tajogaite
instagramlinkedin

Seguridad Internacional

Ursula von der Leyen busca ampliar el Consejo Europeo de Seguridad a Noruega y a Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea busca fortalecer la cooperación geopolítica integrando a líderes de Canadá, el Reino Unido, Noruega y Ucrania en el organismo

Von der Leyen: Europa debe defender sus valores o quedará en manos de autoritarios

Von der Leyen: Europa debe defender sus valores o quedará en manos de autoritarios

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Estrasburgo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles impulsar un Consejo Europeo de Seguridad que incluya, ademas de a los líderes de la Unión Europea, a los de Canadá, el Reino Unido, Noruega y Ucrania.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos turistas son sorprendidos por la Policía Ecológica mientras realizaban grafitis en una zona restringida de Tenerife
  2. ¿Hasta cuándo durará el calor en Tenerife?
  3. ¿Se suspenden las clases este miércoles en Canarias? Esto es lo que ha decidido Educación
  4. Santa Cruz de Tenerife lleva a los tribunales al Gobierno de España por el monumento a Franco
  5. Muere un hombre de 74 años en la playa de Las Teresitas
  6. Juzgan por tráfico de drogas al gestor de una empresa logística asentada en Canarias
  7. Atrapado en Tenerife tras consumir droga en una gasolinera
  8. La ULL cancela este curso su programa de movilidad con la Universidad de Morelos tras el asesinato de Claudia Tacoronte

Noche tórrida en Canarias y nuevos avisos amarillos por calor con máximas de 34 grados

Noche tórrida en Canarias y nuevos avisos amarillos por calor con máximas de 34 grados

Plenilunio Santa Cruz 2026 calienta motores: la gran cita cultural y comercial se celebrará del 2 al 4 de octubre

Plenilunio Santa Cruz 2026 calienta motores: la gran cita cultural y comercial se celebrará del 2 al 4 de octubre

El expresidente de Kosovo Hashim Thaçi, condenado en La Haya por crímenes de guerra

El expresidente de Kosovo Hashim Thaçi, condenado en La Haya por crímenes de guerra

Una agresión con una botella de cristal causó la muerte de un joven en Tenerife en agosto

Una agresión con una botella de cristal causó la muerte de un joven en Tenerife en agosto

Cajasiete y la Universidad de La Laguna renuevan la Cátedra Cajasiete Big Data, Open Data y Blockchain para seguir impulsando la transformación digital en Canarias

Cajasiete y la Universidad de La Laguna renuevan la Cátedra Cajasiete Big Data, Open Data y Blockchain para seguir impulsando la transformación digital en Canarias

Amnistía Internacional acusa a 87 oficiales iraníes de crímenes contra la humanidad en las protestas contra el velo en 2022

Amnistía Internacional acusa a 87 oficiales iraníes de crímenes contra la humanidad en las protestas contra el velo en 2022

Pacma pide que se publique el informe del CSIC contrario a llevar dos orcas de Francia a Tenerife

Pacma pide que se publique el informe del CSIC contrario a llevar dos orcas de Francia a Tenerife
Tracking Pixel Contents