El expresidente de Kosovo Hashim Thaçi, condenado en La Haya por crímenes de guerra

Hashim Thaçi —conocido como Serpiente durante sus años en la guerrilla, expresidente y ex primer ministro de Kosovo, pero ante todo histórico líder del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK)— ha sido condenado este miércoles de los 10 cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad de los que estaba acusado ante el tribunal de La Haya. Se resuelve así un delicadísimo juicio que se ha prolongado durante más de tres años y en el que la Fiscalía atribuía a Thaçi la responsabilidad en el asesinato de más de un centenar de opositores políticos y presuntos colaboradores de Belgrado durante la guerra de Kosovo (1998-1999), uno de los últimos sangrientos capítulos del desmembramiento de Yugoslavia.

El procedimiento contra Hashim Thaçi constituía además uno de los juicios de mayor envergadura judicial y geopolítica derivados del conflicto, con repercusiones aún al día de hoy. Tanto que, junto al expresidente kosovar, otras tres figuras clave de la cúpula política kosovar también estaban en el banquillo: Kadri Veseli, expresidente del Parlamento; Jakup Krasniqi, exportavoz del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK) y exvicepresidente de la Asamblea; y Rexhep Selimi, antiguo jefe parlamentario de Vetëvendosje, la formación que hoy encabeza el Ejecutivo.

El veredicto pone fin a un macroproceso abierto en abril de 2023 cuyas alegaciones finales concluyeron este pasado mes de febrero. A lo largo del juicio se han acumulado más de 29.000 páginas de transcripciones y han comparecido unos 130 testigos. A pesar de que Thaçi contó con el respaldo reiterado de antiguos políticos estadounidenses —entre ellos, James Rubin, exsubsecretario del Departamento de Estado de EEUU—y actores clave en la posterior independencia de Kosovo de Serbia, los fiscales finalmente habían solicitado 45 años de cárcel para los acusados, quienes negaron en todo momento todos los cargos.

Tensión en Kosovo y en Serbia

El fallo llega asimismo en un momento de repunte de los discursos ultranacionalistas tanto en Serbia como en Kosovo, y el temor a nuevos brotes de violencia bajo estas retóricas. El pasado sábado, decenas de miles de personas se manifestaron en Pristina para exigir la absolución de los procesados. Al grito de "UÇK", manifestantes llegados de todo el país y de la diáspora exhibieron pancartas con lemas como "En nombre del pueblo, declaradlos inocentes" o "Libertadores, traedlos a casa". Las organizaciones de veteranos insistieron también en que "la libertad de Kosovo se logró con sacrificio" y advirtieron de que una condena se interpretaría como un juicio político contra el propio UÇK, lo que podría desencadenar una ola de protestas en la región y en Europa.

La agitación se suma además a la reciente muerte del exgeneral serbobosnio Ratko Mladić, conmemorada en Belgrado con un funeral con honores militares y diversas manifestaciones. El acontecimiento ha reactivado la fractura en los Balcanes sobre la memoria histórica y ha suscitado una dura reacción de la Unión Europea, que en las últimas semanas ha vuelto a poner en duda el proceso de adhesión de Serbia.

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Desde su celda

Para más inri, el proceso ha estado también salpicado por graves acusaciones de la Fiscalía de La Haya, que logró abrir una causa paralela —todavía en curso— por obstrucción a la justicia. Según el Ministerio Público, durante el juicio, Thaçi orquestó un plan para dinamitar los cimientos del tribunal mediante la manipulación e intimidación sistemática de testigos, presuntamente articulado desde su propia celda en el centro de detención. Fuentes cercanas al caso describen esta práctica como una lacra endémica que, más de 20 años después, sigue condicionando las investigaciones sobre el crímenes de guerra en la región. Ya en 2022, el tribunal de La Haya condenó a dos líderes de una asociación de veteranos de guerra de Kosovo por intimidación de testigos mediante la difusión de documentos confidenciales filtrados.