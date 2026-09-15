La Unión Europea propondrá este miércoles la prohibición del acceso a las redes sociales de los menores de 15 años

La prohibición de las redes sociales también llega a la Unión Europea (UE). La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciará este miércoles una nueva ley que vetará el acceso de los menores de 15 años a plataformas como Instagram, TikTok o YouTube.

Según documentos internos obtenidos por Politico, el Ejecutivo europeo tiene la intención de crear un sistema de acceso por niveles que podría permitir el acceso de los más jóvenes a esos espacios digitales siempre que se cuente con supervisión parental. Así, los menores de 13 años podrán tener cuentas totalmente controladas por sus padres, mientras que los que tengan entre 13 y 15 años podrán usar versiones capadas de esas aplicaciones que limitarán el contacto con desconocidos y el tiempo de uso de las pantallas.

Von der Leyen anunciará la medida en su discurso sobre el Estado de la UE, que pronunciará en Estrasburgo, y dará más detalles en una rueda de prensa formal programada para el jueves. Como ya ha señalado en el pasado, su misión es dar respuesta a la creciente preocupación de familias y expertos en salud mental por el impacto que las pantallas tienen en el desarrollo cerebral y la autoestima de los menores.

Normas para la IA y los videojuegos

La medida, que será bautizada como EU KIDS Act, también establecerá una serie de normas que obligarán a otros servicios en línea que Bruselas considera de riesgo a adoptar medidas de seguridad por diseño. Es el caso tanto de chatbots de IA generativa como de videojuegos, pero no de herramientas digitales educativas.

El documento interno citado por Politico y Euronews asegura que la propuesta irá acompañada de iniciativas para formar a los niños, sus padres y a los profesores sobre el uso de redes sociales y otro tipo de plataformas online.

No obstante, el veto planteado por la Comisión no es definitivo. Antes de convertirse en una realidad, el texto deberá ser negociado y adoptado tanto por los miembros del Parlamento Europeo como por los gobiernos de cada país.

¿Funcionan los vetos?

La decisión de la UE sigue, en parte, los pasos de Australia, pionera en un veto que aplica desde diciembre del año pasado. También responde a la creciente presión de países como Francia, España, Grecia, Austria o Dinamarca, que están impulsando sus propias leyes nacionales para limitar el acceso de los menores. "Iremos hasta el final", recalcó ayer el presidente galo, Emmanuel Macron.

Sin embargo, la aplicación de este tipo de restricciones no está dando los frutos deseados. Un estudio publicado en julio reveló que, en Australia, las plataformas no están identificando adecuadamente a los usuarios menores de 16 años cuyo acceso debería estar vetado. Ahora, el país ha anunciado otra medida para que los ciudadanos puedan desactivar las recomendaciones algorítmicas de contenido. En Francia, el Tribunal Constitucional bloqueó en agosto la prohibición propuesta por París alegando que violaba la libertad de expresión.

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Múltiples organizaciones en defensa de los derechos digitales han advertido que, además de potencialmente ineficaces, vetos como el planteado por Bruselas abren la puerta a consecuencias indeseadas. Y es que, para garantizar que los menores no acceden a sus servicios, las plataformas afectadas estarán obligadas a desplegar tecnologías de verificación de edad que funcionan mediante el registro de datos como el DNI o estimaciones hechas con IA. "Una vez que el Gobierno haya establecido la autoridad y haya creado la infraestructura necesaria para recopilar y verificar enormes cantidades de datos de los usuarios, inevitablemente acabará incluyendo categorías cada vez más amplias de expresión legítima en este sistema de vigilancia y censura masivas", ha advertido la Electronic Frontier Foundation.