Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinada una canaria en MéxicoTiempo en CanariasDesarticulada una red de ciberestafasRobo con violencia en TenerifeDrones para vigilar la costaMuere un hombre en Las Teresitas
instagramlinkedin

Estados Unidos

El fiscal no pedirá pena de muerte para Nick Reiner por el asesinato de sus padres

Nathan Hochman aseguró que la decisión fue tomada después de analizar detenidamente el caso y hablar con la familia

Velas, flores y notas dejadas por admiradores en la estrella del fallecido director estadounidense Rob Reiner.

Velas, flores y notas dejadas por admiradores en la estrella del fallecido director estadounidense Rob Reiner. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Los Ángeles

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, declaró que no solicitará la pena de muerte para Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, de ser declarado culpable.

De acuerdo con Los Angeles Times, Hochman aseguró que la decisión fue tomada después de analizar detenidamente el caso y hablar con la familia Reiner sobre qué resultado querían que se persiguiera en el proceso judicial.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación suspende las clases presenciales en parte de Canarias por las altas temperaturas
  2. A la espera de autorización judicial para prestar ayudar a los 27 sintecho que deambulan por Santa Cruz
  3. Canarias refuerza su relevancia militar en España al liderar el operativo del Ejército en la crisis migratoria de Ceuta
  4. Rubén Albés rinde pleitesía y ensalza al CD Tenerife: 'Estamos hablando de una cosa muy seria
  5. El Cabildo defiende que la pasarela del Padre Anchieta mejora la circulación y gana hasta 800 vehículos por hora
  6. Santa Cruz de Tenerife empieza a cobrar la tasa de la basura: fechas, plazos y novedades
  7. Una residencia escolar de Tenerife comienza el curso sin vigilantes de seguridad: docentes se turnan de noche para acompañar a los alumnos
  8. El director general de Costas de Canarias defiende que 'todo es legal' en las obras investigadas en Adeje de Cuna del Alma

Landázuri y Enric, entre los futbolistas del CD Tenerife con contrato perecedero al cierre de la 26/27

Landázuri y Enric, entre los futbolistas del CD Tenerife con contrato perecedero al cierre de la 26/27

Santa Cruz de Tenerife busca marmitones y fisioterapeutas, entre otros perfiles

Santa Cruz de Tenerife busca marmitones y fisioterapeutas, entre otros perfiles

La papa canaria, cada vez más acosada por el cambio climático, las plagas y las nuevas variedades

La papa canaria, cada vez más acosada por el cambio climático, las plagas y las nuevas variedades

Un avión de Iberia que volaba de Madrid a Oslo aterriza de emergencia en Bruselas tras detectar humo a bordo

Un avión de Iberia que volaba de Madrid a Oslo aterriza de emergencia en Bruselas tras detectar humo a bordo

Santa Cruz estrena la gratuidad en las escuelas infantiles Tara y Faina para 140 menores

Santa Cruz estrena la gratuidad en las escuelas infantiles Tara y Faina para 140 menores

La Asociación de Vecinos 8 de Marzo reclama la reapertura de la comisaría de la Policía en Añaza

La Asociación de Vecinos 8 de Marzo reclama la reapertura de la comisaría de la Policía en Añaza

Marlaska rechaza una unidad permanente de documentación de la Policía Nacional en El Hierro

Marlaska rechaza una unidad permanente de documentación de la Policía Nacional en El Hierro

Tenerife se convierte en el epicentro mundial de la ciencia y conservación de los papagayos

Tenerife se convierte en el epicentro mundial de la ciencia y conservación de los papagayos
Tracking Pixel Contents