Suecia da la victoria a la socialdemócrata Andersson y contiene el empuje ultra

Suecia dio la victoria a la socialdemócrata Madalena Andersson, quien defendió para su partido la posición de primera fuerza en las elecciones legislativas celebradas este domingo, con un 27,4 % de los votos. Sin embargo, según las proyecciones de voto de la televisión pública Svt, está en el aire si logrará recuperar el poder al frente de un bloque de centroizquierda. La segunda posición está en disputa entre el primer ministro y líder de los Moderados, Ulf Kristersson, y la ultraderechista Democrátas de Suecia (SD), el partido del populista y provocador Jimmie Äkesson, ambos entre el 20 y el 19 %, respectivamente.

Un hipotético bloque comandado por Andersson con verdes y otras formaciones izquierdistas tendría 175 escaños en el Parlamento, apenas uno por encima de la mayoría. El bloque derechista del primer ministro, con el apoyo de la extrema derecha, dominaría 174, de acuerdo a estas proyecciones. La sorpresa de la noche sería, de confirmarse, el retroceso de la SD a la tercera posición, ya que desde su entrada en el Parlamento en 2010 el partido de Äkesson había ocupado el segundo puesto a escala nacional.

Ventaja socialdemócrata

Andersson fue durante meses la clara favorita a la victoria, aunque en la recta final algunos pronósticos apuntaban a que había perdido fuelle y la situaban al borde del empate. La socialdemocracia sueca lleva más de un siglo siendo, elección tras elección, la fuerza más votada a escala nacional. Pero no siempre ha logrado que esa posición de primera fuerza le diera la mayoría suficiente para gobernar. En 2022, la propia Andersson se vio apeada del puesto de primera ministra al no conseguir cerrar una alianza con suficiente peso parlamentario con el resto de fuerzas del centroizquierda.

Al moderado Kristersson, que entonces había quedado tercero, le dio la llave de la gobernabilidad la “renuncia” de Äkesson a entrar en el Ejecutivo, tal como exigían alguno de sus virtuales socios centristas. El líder de la extrema derecha se resignó a ser el aliado externo de su gobierno, pero ahora se disponía a entrar de pleno en el próximo ejecutivo, ya liberado del cordón sanitario.

Seguridad y mano dura en migración

Äkesson había basado su campaña en el "miedo al voto musulmán" que, según él, puede llegar a decidir el futuro de Suecia. Fiel a su espíritu provocador, hizo uso del voto avanzado, que está habilitado en Suecia desde mediados de agosto. Acudió a votar hace unos días a un colegio electoral de Rinkeby, un barrio del extrarradio de Estocolmo conocido por su alto porcentaje de población extranjera. Un 89 % de sus 15.000 ciudadanos son inmigrantes, algunos de segunda o tercera generación. Hay ahí un altísimo índice de desempleo y marginalidad y es, por definición, un barrio tensionado, donde son frecuentes los ajustes de cuentas y tiroteos. Votó en medio de un fuerte despliegue mediático, lo que usó para tratar de capitalizar el final de campaña.

La decisión de Äkesson de votar en ese distrito era un guiño al elector, alusivo a sus promesas de mano dura frente a la inmigración y el crimen organizado, lo que para él viene a ser lo mismo. Suecia sufre desde hace años un incremento de la violencia vinculada a las mafias del narcotráfico asentadas en el país. El gobierno de Kristersson ha endurecido la legislación contra estas bandas y ha rebajado la edad penal a 14 años, visto que un 45 % de los delitos de sangre son cometidos por menores reclutados por esos grupos. Äkesson, desde su posición de aliado externo del gobierno, se atribuye el éxito de una estadística descendente de asesinatos, así como la reducción de las peticiones de asilo a los niveles más bajos en años.

En línea con la mano dura danesa

Andersson ha secundado en estos años desde la oposición la política migratoria más restrictiva implantada por el gobierno de Kristersson. Ha seguido así no solo las líneas del Ejecutivo derechista de Estocolmo, sino también las que marca desde Dinamarca su primera ministra, la socialdemócrata Mette Frederiksen, quien no duda en aplicar medidas más cercanas a la derecha que al centroizquierda.

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Con estas posiciones, junto a la defensa de la escuela pública de calidad, la exjefa del Gobierno de Estocolmo se presentó en campaña bajo la premisa de la solidez y apadrinada por Stefan Löfven, el veterano socialdemócrata que le pasó el relevo en 2021. Al saltar las primeras proyecciones de voto, aun provisionales, el centro de congresos donde había concentrado la socialdemocracia sueca estalló en euforia. No solo por los resultados propios, sino también por haber invertido la tendencia al auge de la ultraderecha.

Fuente: El Periódico