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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski señala que no hay un escenario "en el que todos ganen" y avisa que Putin "no va a cambiar su objetivo"
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Zelenski señala que no hay un escenario "en el que todos ganen" y avisa que Putin "no va a cambiar su objetivo"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado que no hay un escenario para resolver la guerra con Rusia "en el que todos ganen", en contraposición con las declaraciones de los enviados de Donald Trump, y ha avisado de que el presidente ruso, Vladimir Putin, "no va a cambiar su objetivo" de ocupar Ucrania por lo que Kiev necesita contar con garantías de seguridad. "No hay una situación en la que todos ganen en esta guerra. No puede ser así, porque ha habido tantas pérdidas humanas. Dejó de ser una situación en la que todos ganan desde el primer día de esta guerra", ha afirmado en una entrevista a la cadena canadiense CBC, en el marco de su viaje al país norteamericano.
Zelenski informa de ataques a objetivos en el mar Negro y seis regiones de Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este jueves de ataques aéreos de sus fuerzas armadas contra objetivos enemigos en el mar Negro y en seis regiones de Rusia. "Nuestros ataques de largo alcance están dando buenos resultados a la hora de degradar las capacidades de hacer la guerra de Rusia", escribió en sus redes sociales Zelenski. El presidente ucraniano dijo que una infraestructura industrial e instalaciones de la industria petrolera fueron alcanzadas en las regiones de Sáratov y Volgogrado de la Federación Rusa. "También hay resultados en el mar Negro", agregó sin dar más detalles.
La UE se alía con Ucrania para acelerar la producción de drones
Europa tiene mucho que aprender de Ucrania. Ese es el mensaje de la Comisión Europea que ha puesto la colaboración con Kiev en el centro de la estrategia de defensa del bloque. Uno de los elementos fundamentales es la alianza para la producción y el desarrollo de drones que están resultando fundamentales en la guerra. Este viernes, los miembros de esa alianza se han dado por primera vez cita en Bruselas.
Bruselas aprueba 6.100 millones de euros del préstamo a Ucrania para que compre Patriot
La Comisión Europea (CE) aprobó este viernes una partida adicional de 6.100 millones de euros procedentes del préstamo de 90.000 millones para Ucrania, a fin de que pueda adquirir misiles PAC-3 para el sistema de defensa aérea estadounidense Patriot, entre otros usos. "La decisión permite oficialmente a Ucrania adquirir misiles PAC-3 para los sistemas Patriot, financiados con cargo al préstamo de apoyo a Ucrania. El paquete incluye cinco excepciones a las condiciones de elegibilidad estándar: tres para drones y componentes de fabricación ucraniana que superan los umbrales de coste, y dos para equipos de fabricación estadounidense, en particular misiles Patriot", indicó en una rueda de prensa el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius.
Rusia afirma haber tomado ocho localidades ucranianas durante la última semana
Las fuerzas rusas tomaron durante la última semana ocho localidades en las regiones ucranianas de Donetsk, Zaporiyia y Járkov, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. El mando castrense ruso señaló en su parte de guerra semanal que fueron tomadas las localidades de Kurtivka y Novogrishine, en Donetsk; Zorevka, en Zaporiyia, y Berezinki, Ozerne, Dolguenke, Zarubinka y Goptivka, en Járkov. Las localidades de Zorevka y Novogrishine fueron tomadas por las fuerzas rusas durante la última jornada, según Defensa.
"La liberación de la localidad de Zorevka permitió a las unidades de la agrupación Este ampliar la zona de control al oeste de Kommunarivak y crear las condiciones para continuar avanzando en la región de Zaporiyia", anexionada por Rusia en septiembre de 2022, señaló el mando militar ruso.
El ministro de Exteriores polaco llega en una visita no anunciada a Kiev
El ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, llegó en la mañana del viernes a Kiev en una visita no anunciada, según informó él mismo a través de su cuenta de X. "Buenos días desde Kiev", escribió en un breve mensaje que acompaña una foto en la que se ve al ministro siendo recibido en la estación de Kiev a su salida del tren. El portavoz del Ministerio de Exteriores polaco, Maciej Wewiór, declaró a la agencia polaca PAP que esta visita "es una muestra de apoyo a Ucrania, que se encuentra en plena lucha".
Rusia lanza ataques combinados contra objetivos en Kiev y otras regiones
Rusia volvió a atacar durante la pasada noche con misiles y drones empresas del complejo militar industrial o que dan servicios a las Fuerzas Armadas de Ucrania, centros logísticos o instalaciones portuarias en Kiev, Jmelintski, Dnipropetróvsk y Odesa, según informó hoy el mando castrense ruso. "Durante la noche, las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron lanzando ataques combinados contra empresas, centros logísticos, centros de datos y puertos marítimos en Ucrania, así como contra embarcaciones utilizadas en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania", indicó en Telegram el Ministerio de Defensa ruso.
Zelenski y Carney firman nuevos acuerdos por valor de más de 1.200 millones para la defensa de Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, han alcanzado este jueves nuevos acuerdos en materia militar que superan los 2.000 millones de dólares (más de 1.240 millones de euros), la mitad de los cuales para que Kiev proteja su espacio aéreo, así como un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que implementarán las autoridades canadienses.
El mandatario, que ha sido recibido por Carney en la ciudad de Calgary, ha precisado que los acuerdos "ascienden a más de 2.00 millones de dólares, incluido un paquete gubernamental de más de 1.000 millones de dólares destinado a nuestra defensa, principalmente para proteger nuestro espacio aéreo: misiles para los Patriot, munición para los F-16 y la coproducción de drones".
Canadá refuerza su cooperación militar con Ucrania y prepara nuevas sanciones contra Rusia
Canadá y Ucrania reforzaron este jueves su cooperación militar, industrial y energética con nuevos acuerdos que superan los 2.000 millones de dólares canadienses (1.450 millones de dólares estadounidenses o 1.250 millones de euros), al mismo tiempo que Ottawa anunció que prepara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.
En una rueda de prensa en Calgary, primera escala de la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Canadá, Carney y su homólogo coincidieron en que la presión sobre Moscú debe mantenerse mientras se buscan vías para reducir las hostilidades.
Zelenski reivindica nuevos ataques en Rusia contra "infraestructura de apoyo a la guerra"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este jueves nuevos ataques en Rusia contra "infraestructura de apoyo a la guerra", incluidos un puerto en Daguestán y una refinería en Yamalia-Nenetsia, en la zona de los montes Urales.
"Durante las últimas 24 horas, nuestros combatientes atacaron ocho instalaciones de infraestructura rusas que sirven de apoyo a la guerra. Resultaron alcanzadas una refinería de petróleo en la región de Yamalia-Nenetsia y un puerto en Daguestán", ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales. En concreto el ataque contra los campos gasísticos en Yamalia-Nenetsia representa el primer golpe contra una región ártica rusa, situada a más de 3.000 kilómetros del frente.
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