Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Al menos dos palestinos muertos y varios heridos en ataques atribuidos a Israel en la Franja de Gaza Al menos dos personas han fallecido y decenas más han resultado heridas en la Franja de Gaza y Cisjordania en una nueva jornada de ataques atribuidos a las fuerzas israelíes y a colonos en los territorios palestinos, según ha informado la agencia de noticias Wafa. En el sur de la Franja, un civil palestino ha muerto y otras nueve personas, entre ellas varios menores, han sufrido heridas de diversa consideración después de que un dron del Ejército israelí atacara a un grupo de personas concentradas en la localidad de Mawasi, en la gobernación de Rafá, cerca de Jan Yunis.

La UE reitera que los asentamientos son "ilegales" tras críticas de Israel a Kallas por comparación con Crimea La Unión Europea ha reiterado que los asentamientos en Cisjordania son "ilegales" en virtud del Derecho Internacional tras las críticas del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, por las recientes palabras de la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha propuesto prohibir el comercio con los asentamientos al igual que se hizo con la anexión "ilegal" de Crimea por parte de Rusia. "La postura de larga duración de la UE es que los asentamientos en Cisjordania son ilegales según el Derecho Internacional. Constituyen un obstáculo para la paz y para la viabilidad de la solución de dos Estados", ha señalado el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anouar El Anouni, en declaraciones a Europa Press.

Liberados diez pescadores iraníes que permanecían retenidos en Emiratos Las autoridades de Irán han anunciado este viernes la puesta en libertad de diez pescadores iraníes retenidos en Emiratos Árabes Unidos tras permanecer desaparecidos durante semanas junto a otros tres en aguas cercanas a Bandar Lengeh, ciudad portuaria a orillas del golfo Pérsico. El Consulado de Irán en Dubái ha confirmado la liberación de los diez iraníes, que han partido de la ciudad emiratí hacia el aeropuertoI Imam Jomeini de Teherán a bordo de un vuelo de Sepehran Airlines, según recoge la agencia de noticias IRNA.

Irán se complace de los avances militares de los hutíes en el Yemen El vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, afirmó este viernes que las victorias de sus aliados los hutíes del Yemen complacen a su país, después de que hayan tomado en los últimos días varios territorios en torno al estratégico estrecho de Bab al Mandeb. “Nos complacen las victorias de la heroica nación de Yemen”, dijo en X Aref. La República Islámica considera a los hutíes -sus aliados- los legítimos gobernantes del Yemen frente al Gobierno yemení internacionalmente reconocido y apoyado por Arabia Saudí.

Anthropic dice que Irán usó la IA Claude para planificar posibles ataques contra EEUU Actores vinculados al Gobierno de Irán utilizaron el modelo de inteligencia artificial Claude para apoyar operaciones de vigilancia, como planificar posibles ataques contra objetivos estadounidenses y propaganda, según un informe publicado este jueves por la empresa estadounidense Anthropic, que documentó durante los últimos ocho meses varios usos indebidos de sus modelos por parte de actores estatales. La empresa señaló, en un informe de 154 páginas, que estas herramientas pueden ayudar a identificar objetivos y procesar grandes cantidades de información relacionada con disidentes, periodistas, activistas y políticos, lo que permite a los Gobiernos hacer más eficientes sistemas de vigilancia que ya existen.

El vicepresidente de EEUU desestima la guerra en Irán como una "cuestión política" El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, desestimó este jueves las críticas a la guerra en Irán como una mera "cuestión política" durante un discurso en la convención nacional republicana que se celebra esta semana en Texas. En un llamamiento a los votantes de su partido que se oponen a la impopular guerra, prolongada ya durante más de seis meses, el líder republicano les pidió que no "entreguen el país a un montón de gente loca", en referencia al Partido Demócrata, que amenaza con arrebatar a los republicanos el control del Congreso en los comicios de noviembre. La convención es la primera de este tipo que celebra el Partido Republicano en su historia, ya que tradicionalmente estos encuentros tienen lugar en años de elecciones presidenciales para elegir al candidato a la Casa Blanca.

Netanyahu asegura que Irán intenta rearmarse nuclearmente y promete impedirlo El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves que Irán está intentando reconstruir su capacidad para desarrollar armas nucleares y que, mientras él permanezca en el cargo, Israel impedirá que llegue a disponer de este tipo de armamento. "El presidente (estadounidense Donald) Trump anunció esta noche que Irán está intentando rearmarse con armas nucleares; esto es cierto", afirmó el mandatario en un videomensaje grabado en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén en vísperas de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío. El primer ministro sostuvo que Israel destruyó la capacidad inmediata de Irán para producir bombas nucleares durante las guerras que inició contra ese país en junio de 2025 y, junto a Estados Unidos, en febrero pasado, pero aseguró que Teherán está tratando ahora de reconstruir esas capacidades.

Irán asegura que ha destruudo un dron marino de EEUU en Ormuz La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que ha destruido un vehículo de superficie no tripulado estadounidense en la entrada del estrecho de Ormuz, en medio del intercambio de ataques contra buques en la estratégica vía marítima. "Una embarcación espía no tripulada del Ejército terrorista estadounidense del tipo Saildrone y con número de casco 5838 fue alcanzada en el estrecho de Ormuz", indicó el cuerpo militar de élite en su cuenta de X. Un vídeo de dos segundos en el que se aprecia una embarcación en llamas acompaña el mensaje en X. La Guardia aseguró que Ormuz está "bloqueado y bajo nuestra vigilancia de inteligencia y control inteligente", y mantuvo que "cualquier movimiento hostil será objeto de ataque".

Rusia y China desafían la validez de las sanciones a Irán en un tenso Consejo de Seguridad de la ONU El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha vivido este jueves un nuevo episodio de tensión entre los miembros permanentes de la ONU durante un debate para adoptar el orden del día relativo al régimen de sanciones contra Irán, con Rusia y China desafiando la validez de dichas restricciones a Teherán. Reino Unido, Francia y Estados Unidos han defendido firmemente que haya una reunión en el Consejo sobre el programa nuclear iraní, mientras que China y Rusia apuntan a que los países occidentales incumplieron el acuerdo de 2015, por lo que cualquier decisión al respecto carece de validez legal.