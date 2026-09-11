Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después de funeral de su hermano

La princesa Astrid de Noruega, hermana del difunto rey Harald V cuyo funeral se celebró el miércoles, falleció este vieres a los 94 años, según informó la Casa Real noruega.

El rey Haakon VIII ha recibido con gran tristeza la noticia del fallecimiento de su tía y ha decidido que las banderas del Palacio Real sean arriadas a media hasta este viernes, así como el día del funeral, de acuerdo con la nota.

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"Su fallecimiento es una gran pérdida para todos nosotros. La echaremos de menos", declaró Haakon, que asumió el trono al morir su padre Harald el pasado 28 de agosto a los 89 años.

Fuente: El Periódico