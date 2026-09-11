Del 11-S a Trump: 25 años que transformaron la política exterior de Estados Unidos

"La mayor herencia del 11-S hoy es Trump". Así de directa es la relación que establece Charles Kupchan, antiguo asesor del Consejo de Seguridad Nacional y exmiembro del equipo de planificación política del Departamento de Estado de EEUU, en una entrevista con EL PERIÓDICO. Los atentados de hace ahora 25 años condujeron, según el analista, hasta la elección de Donald Trump.

"El 11-S inició la cadena de acontecimientos que desembocó en las 'guerras eternas' de Oriente Medio, y de ahí puede trazarse una línea hasta Trump y el movimiento del 'América Primero'", sostiene Kupchan. La "guerra contra el terror" que George W. Bush lanzó primero en Afganistán y extendió después a Irak abrió décadas de intervención estadounidense que si bien fueron concebidas para impedir nuevas amenazas, tuvieron el efecto contrario.

La paradoja es que Trump, que construyó buena parte de su base sobre el rechazo al intervencionismo post-11-S, sea quien, dos décadas después, haya vuelto a lanzar una ofensiva en Oriente Medio con la guerra en Irán. Y que, pese a presentarla como una intervención "quirúrgica" y minimizar su implicación e impacto, esté logrando mucho menos apoyo popular que Bush hace 25 años, cuando emprendió una guerra a gran escala.

El 11-S marcó un punto de inflexión para Estados Unidos y su relación con el mundo. Washington ya estaba profundamente implicado en Oriente Medio, hasta el punto de que Al Qaeda presentó los atentados como represalia por la presencia militar estadounidense en Arabia Saudí y el apoyo a Israel. Pero el verdadero giro tras el ataque contra las torres gemelas fue de jerarquía estratégica: "Hasta entonces, EEUU seguía concentrado en Rusia. Después del 11-S, Oriente Medio pasó a ser su principal foco", explica el ex alto funcionario.

"Bush no era un halcón republicano tradicional, pero se convirtió en uno por el 11-S", argumenta Kupchan. El trauma frustró los planes de Bush de reducir la implicación exterior de EEUU y legitimó un giro mucho más intervencionista. "El nivel de ira tras el 11-S ayuda a entender por qué EEUU se excedió", valora el exasesor, que se opuso a Irak desde 2003, una posición poco habitual entonces, y terminó por servir en la Administración de Barack Obama en 2014, más de una década después.

Del consenso a la fractura

Sin embargo, el apoyo popular con el que Bush empezó la guerra, se fue deteriorando. En 2002, el 71% de los estadounidenses defendía las intervenciones de EEUU en el exterior, el máximo registrado por el Chicago Council desde 1974, y el 91% consideraba el terrorismo internacional una amenaza crítica.

"Después del 11-S hubo un sentimiento de unidad que atravesaba las divisiones políticas: tanto sobre la necesidad de que EEUU desempeñara un papel activo en el mundo como sobre que el terrorismo era la principal amenaza que había que afrontar", explica a este diario Dina Smeltz, directora de Opinión Pública y Política Exterior del Chicago Council, institución líder en encuestas políticas en EEUU.

Pero ese consenso empezó pronto a resquebrajarse. Afganistán se percibió inicialmente como una respuesta justificada, pero Irak nunca alcanzó esa misma legitimidad. "Para muchos estadounidenses, terminó siendo una guerra iniciada bajo la falsa premisa de que el país tenía armas de destrucción masiva", recuerda.

Con el desgaste de ambas guerras, el respaldo a la implicación exterior volvió a niveles previos al 11-S. "Irak fue el comienzo de una diferencia partidista cada vez mayor sobre cómo ven los estadounidenses el papel de EEUU en el mundo", señala Smeltz. De hecho, el apoyo a las intervenciones exteriores cambió de bando político: los republicanos, históricamente más favorables a esa implicación, se volvieron más aislacionistas, mientras que los demócratas pasaron a defender más enfáticamente la implicación exterior, desde el multilateralismo, a partir de 2014.

A esa polarización ideológica se suma una brecha generacional. "Los millennials y la generación Z crecieron entre guerras estadounidenses casi continuas" y por ello, señala Smeltz, "apoyan un papel menos activo de EEUU en el mundo".

Con todo, el aislacionismo no predomina. "La mayoría de los estadounidenses sigue percibiendo beneficios en la implicación global; en lo que discrepan es en la mejor manera de alcanzar sus objetivos de política exterior", y concluye que el resultado es un EEUU menos unido sobre cómo ejercer su poder en el mundo.

Una bandera estadounidense colocada entre los escombros del World Trade Center en Nueva York, EEUU, el 13 de septiembre de 2001 / BETH A. KEISER / POOL / EFE

China, la prioridad frustrada

El impacto del 11-S también se cuenta en lo que dejó de lado. "Bush llegó a la Casa Blanca con la intención de centrar la estrategia estadounidense en el ascenso de China. Nueve meses después, EEUU estaba en guerra en Oriente Medio", explica en entrevista con este diario Peter Feaver, exasesor de Seguridad Nacional de George W. Bush. Su Administración trató de hacer las dos cosas: combatir el terrorismo y competir con Pekín a la vez, pero Afganistán e Irak absorbieron muchos más recursos y atención de lo previsto. Dos décadas después, Trump llegó prometiendo de nuevo endurecer la competencia con China, pero tampoco logró convertirla en una prioridad.

El patrón se repitió con los presidentes demócratas. "Obama llegó diciendo: hemos invertido demasiado en Oriente Medio y tenemos que volver a centrarnos en China, casi exactamente lo mismo que Bush había dicho en 2000", recuerda Feaver. Obama lanzó la estrategia que llamó 'pivotar hacia Asia', pero volvió a quedar absorbido por el Estado Islámico e Irán. A su turno, Joe Biden invirtió en competitividad interna para plantar cara a China y mantuvo las sanciones de Trump a Pekín, pero no produjo avances significativos. Para Kupchan, el resultado es claro: "China se ha beneficiado enormemente del 11-S. Mientras EEUU quedó atrapado en Oriente Medio, China expandió su influencia casi por todas partes".

Y de nuevo Trump, a su regreso a la Casa Blanca, volvió a prometer que se concentraría en China, pero la guerra con Irán reproduce el mismo patrón que EEUU arrastra desde el 11-S: cada crisis vuelve a dispersar recursos y atención. "Es llamativo hasta qué punto China es el fantasma que recorre estos 25 años", concluye Feaver.