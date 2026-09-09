Marco Rubio no descarta la instalación de una base militar de EEUU en Colombia como parte del Escudo de las Américas

"Este gobierno ha heredado una serie de desastres", dijo el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, tras saludar el retorno de Colombia a la órbita política de Washington. La gira regional comprende también a Ecuador y Perú, otros dos socios de EEUU. Pero ha sido en el primer destino de su gira donde el responsable de la diplomacia de Donald Trump no solo comenzó a diseñar el nuevo papel de Colombia en la región sino los desafíos que existen en Cuba y Venezuela. El presidente Abelardo de la Espriella recibió alborozado al visitante. Juntos suscribieron los "acuerdos de Barranquilla" que tienen como pilares la reconstrucción del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto, la recuperación de la economía y el fortalecimiento de la seguridad. Rubio dejó abierta la posibilidad de que exista una base militar norteamericana en Colombia a partir de su adscripción al Escudo de las Américas que promueve Trump. "Tienen que invitarnos a hacerlo. Hay que estudiar a ver si eso es factible".

Uno de los principales intereses de Washington es reconstruir los niveles de cooperación en seguridad que tenían ambos países antes de la llegada de la izquierda al poder. "Ustedes están enfrentando los errores de los últimos cuatro años y tienen que arreglar eso".

Según el secretario de Estado han comenzado las conversaciones entre las autoridades colombianas y el Departamento de Defensa estadounidense para definir las necesidades concretas del país en el marco de la nueva política de seguridad del Gobierno de ultraderecha. "Simplemente necesitan nuestra ayuda con equipos. Necesitan nuestra ayuda con inteligencia. A veces necesitan nuestra ayuda con entrenamiento especializado". Uno de los aspectos prioritarios es el control de una frontera con Venezuela saturada de grupos armados de diferente procedencia. "Eso no es sostenible". Rubio reconoció que el problema debe ser abordado de manera conjunta con las autoridades provisionales del vecino país. "Esto va a tomar un tiempo resolverlo, pero sin duda hay que enfrentarse a esa amenaza". Al respecto, De la Espriella dijo: "Colombia participará con los Estados Unidos responsablemente en los esfuerzos dirigidos a garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad". Lo que pasa en Venezuela "tiene consecuencias directas en Colombia en materia de seguridad, migración, narcotráfico, contrabando, organizaciones armadas y también energía".

Consultado acerca de la certificación estadounidense en materia de lucha contra las drogas, que fue negativa para Colombia en 2025, Rubio dijo que el giro en la política de combate contra el narcotráfico de las autoridades que asumieron a comienzos de agosto será tenido en cuenta en la próxima evaluación. Lo mismo sucederá con las cuestiones arancelarias pendientes. Rubio no descartó un futuro encuentro entre De la Espriella y Trump en Washington para avanzar en esa y otras direcciones de la colaboración conjunta.

Cuba y Venezuela

El enviado del magnate republicano dejó en Colombia algunas definiciones sobre la situación en Cuba, objeto de un "cerco energético" y numerosas presiones económicas desde enero pasado. "El caso cubano y el venezolano son distintos, en el caso de Venezuela era muy específico, había un individuo que no era jefe de Estado, y era un fugitivo de la justicia norteamericano que incluso tenía vínculos con el narcotráfico". En cuando a la isla, dijo Rubio, es "un caso trágico, un caso muy lamentable, pero toda la culpa le corresponde al régimen" porque en Cuba "ha habido un desastre humanitario por casi 15 años, pero en el último año más por una razón: no pueden robar el petróleo de Venezuela". De acuerdo con el secretario de Estado, "ellos tenían apagones antes, incluso cuando ya se estaban robando el petróleo de Venezuela, porque no han invertido ni un centavo en la red eléctrica de ese país".

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Rubio también dejó algunas definiciones sobre la transición en Venezuela, un país que, desde la intervención militar del 3 de enero que terminó con el "secuestro" de Nicolás Maduro, ha quedado bajo la zona de influencia de la Casa Blanca. Ambos países acaban de suscribir un acuerdo energético que Trump calificó de histórico. "Las elecciones en Venezuela se tienen que dar, en este momento tenemos negociaciones andando, un proceso de transición entre la Asamblea Nacional del 2015 y las (actuales) autoridades, y ha funcionado bastante bien", dijo en relación a los consensos alcanzados para reformar el Tribunal Supremo como parte de una hoja de ruta más amplia. "Hay que tener un Consejo Nacional Electoral, partidos políticos, prensa libre y abierta, eso hay que concluirlo a la misma ver que estamos ayudando a que Venezuela tenga una reactivación económica".

Fuente: El Periódico