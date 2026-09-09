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Guerra en Ucrania

El avión de Zelenski estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia

"Esa es la realidad en la que vive", asegura el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store

El avión que transportaba al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y a su esposa, Olena Zelenska, aterriza en el aeropuerto de Gardermoen, cerca de Oslo, antes del funeral del rey Harald V de Noruega, el 9 de septiembre de 2026.

El avión que transportaba al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y a su esposa, Olena Zelenska, aterriza en el aeropuerto de Gardermoen, cerca de Oslo, antes del funeral del rey Harald V de Noruega, el 9 de septiembre de 2026. / Frederik Ringnes / France Presse

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France Presse

Oslo

El avión que transportaba al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski desde Moldavia a Oslo, donde asistió al funeral del rey Harald de Noruega, estuvo a punto de ser alcanzado por un dron, ha declarado el miércoles el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store. "Su vuelo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive", declaró Store a la televisión pública noruega NRK. Zelenski llegó a Oslo el martes por la noche.

No proporcionó más detalles sobre el incidente.

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Zelenski llegó a Oslo el martes por la noche, donde mantuvo conversaciones con Store, el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, y el ministro de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide, sobre la ayuda militar noruega, incluido el apoyo a la defensa antiaérea, y la asistencia civil. El miércoles, Zelenski se sumó a numerosos dignatarios extranjeros que asistieron al funeral del rey Harald, fallecido el 28 de agosto a los 89 años. Zelenski abandonó Noruega después del funeral y se dirigió a Canadá para mantener conversaciones con dirigentes de ese país, declaró Store a NRK.

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