Polémica por la exclusión de varias trabajadoras de la Torre Eiffel durante la visita de un grupo de hindúes

Si las 72 mujeres científicas cuyos nombres pronto aparecerán grabados en la fachada de la Torre Eiffel, como un homenaje a su legado, hubieran presenciado lo ocurrido este fin de semana en el monumento, probablemente habrían puesto del revés a la Dama de Hierro. La Torre Eiffel, uno de los monumentos más visitados de Francia, y probablemente del mundo, se ha visto envuelto en las últimas horas en una desagradable polémica, después de que la organización recibiera una petición para excluir a las trabajadoras durante la visita privada de un grupo religioso hindú perteneciente a la organización Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS), próxima al primer ministro indio, Narendra Modi.

Según un comunicado del sindicato CGT, se dieron una serie de instrucciones al personal para satisfacer las peticiones de dicho grupo ultraconservador durante su visita, en las que se incluía que las mujeres empleadas fueran "apartadas, reemplazadas e invisibilizadas debido a su sexo". "A algunas (mujeres) se les pidió que abandonaran sus puestos y se retiraran a unas salas apartadas. En algunos puestos, fueron sustituidas por hombres. Y a todas las empleadas se les ordenó que no pasaran ni atravesaran determinadas zonas mientras la delegación estuviera presente", según un comunicado del personal.

La petición generó tal malestar entre los trabajadores, que el conjunto de la plantilla, hombres y mujeres, decidieron no trabajar el pasado lunes obligando a cerrar el monumento como medida de protesta. La representante de la CGT y secretaria del Comité Social y Económico (CSE) del monumento, Diane Davoine, insistió en la necesidad de la defensa de los principios de la república francesa: "Los valores republicanos deben aplicarse en todas partes y en todo momento", afirmó durante una entrevista televisada.

Lejos de quedar en una protesta sindical, la divulgación del caso ha generado una ola de indignación que incluso el alcalde socialista de París, Emmanuel Grégoire, anunció la apertura de una investigación sobre lo sucedido, al considerarlo una “decisión absurda e inaceptable” y una discriminación de facto contra las mujeres. El Ayuntamiento de París es actualmente el propietario del 99% de la Torre, por lo que, decidió encargar la investigación a un experto externo para esclarecer lo sucedido y tomar las acciones pertinentes en un plazo de siete días.

La organización hindú, por su lado, presentó sus disculpas "a cualquier persona que pudiera haberse sentido ofendida o molesta por esta situación", aunque matizaron las críticas afirmando que "en ningún momento se ha denegado el acceso a la Torre Eiffel a nadie", escribió en su perfil de X.

Un asunto político

Este asunto ha provocado una oleada de indignación política en todo el país. La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, favorita en las encuestas para las elecciones presidenciales de 2027, se mostró crítica con lo sucedido: "En Francia, jamás aceptaremos que se 'limite' la presencia de las mujeres", escribió en su perfil de X.

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El expresidente socialista, François Hollande, también quiso pronunciarse al respecto; "No se les pide a las mujeres que desaparezcan para cumplir con requisitos religiosos", sentenció. Unas críticas que adquieren una gran dimensión, especialmente, en el país de la laicidad, donde la separación entre religión y Estado constituye uno de los pilares más inquebrantables de la República, y más aún, si sucede en el interior de unos de los grandes emblemas del país.