España se une a Reino Unido o Canadá y restringe importaciones de colonias ilegales en Cisjordania

Once países europeos, entre ellos España, además de Canadá, han expresado este martes su preocupación por el deterioro de la situación en Cisjordania y han anunciado su intención de restringir el comercio de bienes procedentes de asentamientos israelíes considerados ilegales en el derecho internacional.

En una declaración conjunta, publicada en París, Francia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia, afirman que la expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos están poniendo en riesgo la posibilidad de alcanzar una solución de dos Estados.

En una iniciativa encabezada por el presidente francés, Emanuel Macron; y los primeros ministros británico y canadiense, Andy Burnham y Mark Carney, respectivamente, los países firmantes califican de inadmisible la decisión de avanzar con licitaciones para el proyecto de asentamiento E1, en Cisjordania, y dicen que estudiarán medidas nacionales o respaldarán restricciones a nivel europeo. Francia, Reino Unido y Canadá han señalado que propondrán medidas nacionales para prohibir el comercio de bienes procedentes de los asentamientos y han reconocido las iniciativas adoptadas previamente por Irlanda, España, Países Bajos, Noruega y Bélgica en este ámbito.

En la declaración, los firmantes sostienen que la solución de dos Estados debe ser protegida y reafirman su compromiso con una paz "justa y duradera", basada en los principios de la Declaración de Nueva York, adoptada hace un año. Esos gobiernos se oponen, asimismo, a cualquier medida que pueda conducir a la anexión de territorio palestino o al desplazamiento forzoso de población palestina.

Los firmantes han pedido al Gobierno israelí que ponga fin de inmediato a la expansión de los asentamientos y de las competencias administrativas civiles en Cisjordania. También han reclamado que los colonos responsables de actos de violencia rindan cuentas y que se investiguen las denuncias contra las fuerzas israelíes. Al mismo tiempo, reconocen el derecho de Israel a garantizar su seguridad y reiteran su condena del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que califican como el peor ataque antisemita desde el Holocausto.

Los países advierten también de que seguirán combatiendo el antisemitismo y reafirman su apoyo a una solución de dos Estados, conforme a las resoluciones de la ONU.

Fuente: El Periódico