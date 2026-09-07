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Perfil del candidato ultra de Sajonia-Anhalt

Así es Ulrich Siegmund, la sonrisa del neonazismo que podría gobernar en Alemania

Ulrich Siegmund, candidato de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt.

Ulrich Siegmund, candidato de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt. / CLEMENS BILAN / EFE

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Gemma Casadevall

Gemma Casadevall

Magdeburgo

Conduciendo una Simson, la emblemática motocicleta de la extinta Alemania comunista, o haciéndose una selfie tras otra con sus simpatizantes, custodiado por un compacto equipo de guardaespaldas que parecen arrancados de un 'casting' de neonazis: Ulrich Siegmund, de 35 años, exvendedor de perfumes y exmilitante de la Unión Cristianodemócrata (CDU) en tiempos de Angela Merkel, tiene idénticos dotes para repartir sonrisas como para propagar las consignas más tóxicas. Con la AfD en el poder, la inmigración "no integrada" tiene los días contados en Alemania; con la AfD en el poder, las clases de historia alemana dejarán atrás lo que, en su opinión, es una "sobrecarga" de culpabilidades por el nazismo; con la AfD en el poder, se cortarán las ayudas a Ucrania y los subsidios a extranjeros abusadores del sistema social alemán.

Su victoria en Sajonia-Anhalt le ha catapultado a la categoría de estrella emergente no solo para Alternativa para Alemania (AfD), sino para el resto de la familia ultraderechista global. Rozó el 44 % en un país que, durante décadas, se creyó blindado frente al resugir de partidos herederos o al menos nostálgicos Adolf Hitler. Que a su partido le falten varios escaños "propios" para tener una mayoría absoluta y no depender de aliados es casi un mal menor. Representa la proeza de haber alcanzado un resultado que ningún otro partido ha logrado en Alemania en los últimos diez años, a escala regional, o desde 1987 si se traslada a comicios generales y a los buenos tiempos de la CDU.

El candidato de la AfD en las elecciones al estado de Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, durante un debate televisivo el pasado 12 de agosto.

El candidato de la AfD en las elecciones al estado de Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, durante un debate televisivo el pasado 12 de agosto. / RONNY HARTMANN / AFP

Nació en 1990 en Havelberg, una ciudad de algo más de 6.100 habitantes de Sajonia-Anhalt. Tiene su residencia en Tangermünde, otra localidad del land, a unos 40 kilómetros de su capital, Magdeburgo. Ahí viven también su padre y su hermano, ambos miembros del núcleo duro de la AfD. Con 19 años ingresó en la CDU. Un año después de fundarse la AfD, en 2013, abandonó esa militancia para ingresar en el partido con el que ahora ha hecho historia. Lo de "escribir la historia" era su lema de campaña, casi tan irresistible como su sonrisa para los habitantes de un land anodino y teóricamente sin peso en Alemania. Los resultados electorales avalan que lo logró, para beneficio de los suyos y desdicha del resto.

En 2016 entró en la cámara regional de Sajonia-Anhalt. En 2023 se convirtió en piedra de escándalo como participante en el cónclave entre neonazis e identitarios que en Potsdam, ciudad vecina a Berlín, se sentaron a hablar de "remigración". Por entonces era aún un término tabú, porque remite al vocabulario nacionalsocialista. Actualmente se ha normalizado en cualquier mitin de su partido, en poca de Siegmund o de sus presidentes, Alice Weidel y Tino Chrupalla. Para la nueva estrella de la ultraderecha más radicalizada de Alemania no hay tabús. En Potsdam compartió ideas con el líder del movimiento austríaco identitario Martin Sellner. Su aportación consistió en plantear estrategias de acoso a bares y comercios regentados por extranjeros para "animarles" a marcharse. Considera un “pecado de juventud” la militancia pasada de correligionarios de su entorno o la propia en el grupúsculo neonazi Juventudes Fieles a la Patria (HDJ), prohibido en 2009.

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Forma asimismo parte de su entorno el blogeros 'Aktivist Mann', uno de los participantes en la intentona de los antivacunas de asaltar el Reichstag, el Parlamento de Berlín, en 2020. Su segundo en su grupo parlamentario del land es el menos mediático, pero igualmente influyente Hans-Thomas Tillschneider, cabecilla de la fracción más declaradamente prorrusa de un partido que mima los vínculos con el Kremlin.

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