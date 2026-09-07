Rusia
Al menos once muertos y seis desaparecidos en un alud de piedra y nieve en el Cáucaso ruso
Emergencias señaló que la avalancha sorprendió a un grupo de 33 escaladores
EFE
El número de alpinistas muertos este domingo al ser atrapados por un alud de piedra y nieve en la montañosa región rusa de Kabardino-Balkaria, en el Cáucaso norte, ascendió a once, según informaron este lunes las autoridades locales, que cifraron en seis el número de escaladores que continúan desaparecidos.
"Según informaciones actualizadas, diez personas lograron descender por su cuenta, seis escaladores resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos. Lamentablemente, once personas sufrieron lesiones incompatibles con la vida", informó el Ministerio de Emergencias de Rusia, citado por la agencia rusa Interfax.
Emergencias señaló que la avalancha sorprendió a un grupo de 33 escaladores.
Un equipos de salvamento de montaña ha sido enviado a la zona -el cañón de Bezenguí, que alberga picos de más de 5.000 metros de altura-, lo que incluye un helicóptero Mi-8, señaló la dependencia.
El grupo de alpinistas fue golpeado primero por una avalancha de piedra y después por un alud de nieve, provocados por el viento huracanado que sacudió la zona, señala el canal de Telegram Baza.
La víspera Emergencias informó de la muerte de dos alpinistas.
Tras el incidente las autoridades incoaron una causa penal por negligencia.
Fuente: El Periódico
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