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La Flotilla de la Libertad navegará para denunciar complicidades con el genocido en Gaza

"Navegamos haciendo el trabajo que deberían de hacer nuestros gobiernos", ha apuntado Sandra Barrilaro, miembro de esa tripulación

La Flotilla de la Libertad navegará para denunciar complicidades con el genocido en Gaza

La Flotilla de la Libertad navegará para denunciar complicidades con el genocido en Gaza

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EFE

Bilbao

Tripulantes de la 'Freedom Flotilla. Rumbo a Gaza' han anunciado que en octubre volverán a navegar para denunciar "la complicidad" de la comunidad internacional con "el genocidio" en Palestina, y que lo harán asumiendo el riesgo de nuevas detenciones y violencia por parte de Israel.

Integrantes de la Flotilla de la Libertad y activistas vascos en apoyo al pueblo palestino han comparecido en Bilbao este lunes en el barco que encabezará esa expedición reivindicativa que a mediados de octubre partirá hacia Gaza con alrededor de 20 personas que se arriesgarán, han augurado, a "asaltos violentos, secuestros de activistas, mucha violencia, torturas y agresiones sexuales", como ya sufrieron en su anterior expedición.

Según ha explicado Sandra Barrilaro, miembro de esa tripulación, el objetivo de la flotilla "no es humanitario, para eso hay otras organizaciones, como las agencias de Naciones Unidas, muy preparadas y capaces de hacer ese trabajo". Su expedición busca "denunciar el genocidio al pueblo palestino y la ocupación en Gaza por parte de Israel".

Ha relatado que la organización organizó la primera expedición en 2010 para "denunciar y tratar de romper el ilegal bloqueo de Gaza y la ocupación ilegal de Palestina". Desde entonces "hemos navegado casi todos los años" y "en los últimos tres años hemos navegado para denunciar también el genocidio y la limpieza étnica", que pretende Israel, ha denunciado.

En esta ocasión, la flotilla quiere reprochar "la complicidad internacional que está permitiendo a Israel cometer esos asesinatos sobre la población civil e indefensa de Gaza y de Cisjordania".

"Navegamos haciendo el trabajo que deberían de hacer nuestros gobiernos; es una vergüenza que la población civil llevemos tres años saliendo a las calles y realizando un montón de acciones para exigir a nuestros gobiernos que paren a Israel y no lo están haciendo", ha reflexionado.

"Sabemos, -por lo ocurrido en anteriores expediciones, ha añadido-, que nos van a asaltar en aguas internacionales, incluso en aguas europeas; sabemos que van a secuestrar a las personas que van a bordo; sabemos que se van a ejercer malos tratos, incluso llegando a niveles de tortura", pero aun así, "necesitamos hacer algo para presionar a nuestros gobiernos que son quienes tienen herramientas y las posibilidades para parar a Israel".

Por ejemplo, ha detallado, los gobiernos podrían actuar respecto al "acuerdo preferencial que tiene Europa con Israel"; podrían "exigir el cumplimiento de los Derechos Humanos" y atender "al clamor de sus sociedades que están pidiendo que hagan algo para parar esta genocidio".

La tripulación de la flotilla ha advertido a los gobiernos de que "no actuar les convierte en cómplices del genocido".

El abogado y profesor y Universidad de París Frank Romano, integrante de la tripulación, ha recordado que participó en la anterior expedición de la flotilla que terminó con el asalto a los barcos que la componían y la detención, con "torturas" de quienes navegaban en esos barcos y que así "evidenció" al mundo la violencia que es capaz de ejercer el Israel y que el pueblo palestino "no mentía".

Ha advertido de que el ejército de Israel le amenazó con una pena de prisión de tres años si volvía a participar en una expedición similar. pero, ha dicho, "creo que es mentira" y asumirá, ha manifestado, ese "riesgo necesario para mostrar el genocido que continúa en Palestina".

Otra tripulante de Estados Unidos, Elizabeth Murray, que desempeñó el cargo de Delegada Nacional para Oriente Próximo en el Consejo de Inteligencia Nacional de EEUU, ha explicado que ahora, ya jubilada, sentía tener "la responsabilidad particular como americana" respecto a Gaza, porque "nuestro gobierno está apoyando el genocidio".

Por ello, ha interpelado a sus "compatriotas": "Cualquier persona de EEUU puede hacer cosas contra el genocidio como hacer boicot a las empresas y los productos procedentes de Israel", ha animado.

Murray ha agradecido el seguimiento informativo de la prensa al activismo de esa organización y ha expresado su deseo de que los medios pudieran viajar a Gaza junto a la Flotilla por la Libertad.

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El barco llegó a Bizkaia hace dos días y mañana partirá hacia Vigo, para posteriormente visitar Lisboa, Vélez-Málaga y Denia, antes de navegar rumbo a Gaza.

Fuente: El Periódico

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